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День прикордонника 2020: найкращі привітання і картинки зі святом

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День прикордонника - фото 1
День прикордонника / Беата Куркуль

30 квітня 2020 в Україні відзначають День прикордонника. У це свято варто привітати всіх тих, хто захищає наші рубежі на суші й в морі. До вашої уваги найкращі привітання та картинки для прикордонників українською!

День прикордонника в Україні відзначають 30 квітня, починаючи з 2018-го. Свято заснував своїм указом президент Петро Порошенко, а дату вибрали невипадково, адже саме в цей день біля станції Колпакова українські війська встановили свої символи на східному кордоні України – два високі стовпи, розмальовані у кольори прапора. Раніше це свято за радянською традицією відзначали 28 травня.

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Щодня Державна прикордонна служба України бореться з незаконними збройними формуваннями, терористичними загрозами, наркотрафіком, торгівлею людьми, протидіє контрабандній діяльності та віддано захищає територію держави. Дякуємо їй за це!

Тож сьогодні щиро вітаємо прикордонників із їхнім професійним святом та бажаємо наснаги у роботі, підтримки від держави та, звісно, мирного неба над головою!

Відеопривітання для прикордонників від українських зірок:

Ми певні, що вартові рубежів України й надалі залишатимуться взірцем чесності й самовідданості у відстоюванні суверенітету нашої країни.

Зі Днем прикордонника, хлопці та дівчата! Дякуємо за службу!

Картинки з Днем прикордонника - фото 401021
Картинки з Днем прикордонника
Привітання прикордоннику - фото 401020
Привітання прикордоннику
Листівка до Дня прикордонників - фото 401024
Листівка до Дня прикордонників
Вітальна картинка на день прикордонника - фото 401025
День прикордонника - фото 401018
День прикордонника / Беата Куркуль
Дякуємо, що захищаєте наші кордони! - фото 401019
Дякуємо, що захищаєте наші кордони! / Беата Куркуль

Читайте також: Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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