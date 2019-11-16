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День працівників радіо, телебачення та зв'язку: привітання у віршах, прозі, смс і картинка

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з днем працівника радіо, телебачення та зв'язку - фото 1
з днем працівника радіо, телебачення та зв'язку

16 листопада відзначають свій професійний день працівники радіо, телебачення та зв'язку. З нагоди свята, привітайте знайомих, а найкращі вітання – на Радіо МАКСИМУМ!

З нагоди цього свята ми підібрали для вас привітання з Днем радіо, телебачення зв'язку – для колег, рідних і друзів. А картинки можна звантажити безкоштовно.

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До вашої уваги вітання для працівників радіо, телебачення та зв'язку у віршах, смс, прозі та картинках. Надішліть винуватцям найкращі поздоровлення!

Тисніть на пункт та переходьте до потрібного вам розділу:

Вірші для привітання з Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку

***

Ось і знов у вас сімейне свято.
Телевежа впевнено стоїть.
Ювілей ваш – це і забагато,
І мізерність у ріці століть.
Скільки років світяться екрани
Зранку і до вечора, вночі...
І робота ваша людяна в пошані
Відданих і вдячних глядачів.
Тож, зі святом, друзі!
Нових злетів!
Диктор ти чи відео-"знімач".
Всім – здоров'я!
Чесних конкурентів
І найкращих у світі передач!

***

Дівчата і хлопці
Шановного радіо!
Вітання промінимо
В потиск руки.
Нічого суттєвого
Вам ми не радимо.
Бажаємо тільки:
Працюйте роки!
Здоров'я! Наснаги!
І творчого пошуку,
Не марно життєвий
Щоб згаявся час!
Раділи щоб ми
І за всіх, і за кожного,
Й пишалися з того,
Що чуємо вас!

***

Голубий екран –
Як вікно у світ.
Ви за ним усі,
Та поміж людьми,
Знають добре вас.
Ближче від рідні
Багатьом із нас,
Завжди на порі,
Завжди в добрий час.

***

Шановні друзі!
Скніти – годі!
Хай радість свято уквітча!
Прийміть вітання!
(Є нагода)
Від мене, телеглядача.
Здоров'я кожному і вдачі,
І щоб не знали ви біди,
Щоб ваші телепередачі
Для всіх найкращими були!
Своє вже сурми просурмили,
Щоб пошук ваш не ледачів,
Завжди щоб ваші телехвилі
Теплили душі глядачів!

***

З гучномовця голос рідний
Знов лунає в оселі.
Будьте завжди ви веселі
І здорові, і привітні.
Всі новини розкажіть,
Довго й щасливо живіть.

СМС вітання в День працівників радіо, телебачення та зв'язку

***

Нехай робота буде плідною, а новини та зведення про погоду – точно в термін, а не як обіцянки політиків.

***

Бажаєм зв'язківцям здоров'я багато,
Щоб жили б вони не лише на зарплату!
Прекрасних, розумних вам передач,
В житті щоб не було ніколи нестач!

***

Бажаю, щоб зв'язки були міцними, інформація – актуальною та оперативної, а подача і контент – унікальними. Найвдячніших і відданих слухачів і глядачів, дорога редакціє!

***

Хто би вісточку приніс
Від далекої родини,
Якби кожен день у день
Наша пошта не робила!
Завітає листоноша –
Радість у сім'ї,
Завжди вісточка хороша
В нього в сумці є.

***

Бажаємо в день радіо, щоб на роботі був успіх, а завдяки вашим передачам життя кожного жителя нашого міста незмінно ставало кращим!

Поздоровлення у прозі для працівників радіо, телебачення та зв'язку

***

Нехай оптимізму святковий день тільки додасть, голоси в ефірі будуть дзвінкими й бадьорими, а ведучі – молодими та прекрасними душею і тілом! Любимо вас і цінуємо, наші солодкоголосі провідні! Жодного дня не обходимося без ваших порад і настанов, без музики та життєвої філософії. Нехай в гості приходять такі ж цікаві й життєрадісні люди!

***

З професійним святом усіх, хто працює у сфері радіомовлення, телебачення або зв'язку України. Нехай сигнали завжди йдуть добре, радіослухачі радіють почутим пісням, а розмови між людьми приносять їм тільки позитивні емоції. Вітаємо і бажаємо бути щасливими на роботі кожен день.

***

Світ без радіо- і телезв'язку складно було б назвати прекрасним. Адже тут можуть розповісти про все безпристрасно, розвеселити слухача, надихнути приємною музикою, задати бадьорий тон всьому дню! Зі святом, друзі!

***

Дякую за нелегку працю і професіоналізм: сміливо говорити правду, бути на вістрі важливих подій, доносити слухачеві всю найважливішу інформацію. Нехай техніка не підводить, а сучасні технології тільки збільшать спектр ваших послуг і обсяг мовлення.

***

Любі друзі! Сьогодні, в день працівників радіо, телебачення і зв'язку України, хочеться налаштуватися з Вами на одну радіохвилю й у прямому ефірі на всю країну привітати Вас зі святом. Побажати натхнення і любові, гарного настрою і позитиву, а також всього того, що Ви самі бажаєте слухачам і телеглядачам! Ви несете радість в кожному слові, даруєте запал і легкість кожною піснею, і просто тримаєте в курсі всіх подій. Спасибі за нелегку працю!

Картинки і листівки працівникам радіо, телебачення та зв'язку

День працівників радіо, телебачення та зв'язку: привітання у віршах, прозі, смс і картинка - фото 368554
День працівників радіо, телебачення та зв'язку: привітання у віршах, прозі, смс і картинка - фото 368553
День працівників радіо, телебачення та зв'язку: привітання у віршах, прозі, смс і картинка - фото 368550
День працівників радіо, телебачення та зв'язку: привітання у віршах, прозі, смс і картинка - фото 368551
День працівників радіо, телебачення та зв'язку: привітання у віршах, прозі, смс і картинка - фото 368540

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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