День працівників радіо, телебачення та зв'язку: привітання у віршах, прозі, смс і картинка

16 листопада відзначають свій професійний день працівники радіо, телебачення та зв'язку. З нагоди свята, привітайте знайомих, а найкращі вітання – на Радіо МАКСИМУМ!

З нагоди цього свята ми підібрали для вас привітання з Днем радіо, телебачення зв'язку – для колег, рідних і друзів. А картинки можна звантажити безкоштовно.

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До вашої уваги вітання для працівників радіо, телебачення та зв'язку у віршах, смс, прозі та картинках. Надішліть винуватцям найкращі поздоровлення!

Тисніть на пункт та переходьте до потрібного вам розділу:

***

Ось і знов у вас сімейне свято.

Телевежа впевнено стоїть.

Ювілей ваш – це і забагато,

І мізерність у ріці століть.

Скільки років світяться екрани

Зранку і до вечора, вночі...

І робота ваша людяна в пошані

Відданих і вдячних глядачів.

Тож, зі святом, друзі!

Нових злетів!

Диктор ти чи відео-"знімач".

Всім – здоров'я!

Чесних конкурентів

І найкращих у світі передач!

***

Дівчата і хлопці

Шановного радіо!

Вітання промінимо

В потиск руки.

Нічого суттєвого

Вам ми не радимо.

Бажаємо тільки:

Працюйте роки!

Здоров'я! Наснаги!

І творчого пошуку,

Не марно життєвий

Щоб згаявся час!

Раділи щоб ми

І за всіх, і за кожного,

Й пишалися з того,

Що чуємо вас!

***

Голубий екран –

Як вікно у світ.

Ви за ним усі,

Та поміж людьми,

Знають добре вас.

Ближче від рідні

Багатьом із нас,

Завжди на порі,

Завжди в добрий час.

***

Шановні друзі!

Скніти – годі!

Хай радість свято уквітча!

Прийміть вітання!

(Є нагода)

Від мене, телеглядача.

Здоров'я кожному і вдачі,

І щоб не знали ви біди,

Щоб ваші телепередачі

Для всіх найкращими були!

Своє вже сурми просурмили,

Щоб пошук ваш не ледачів,

Завжди щоб ваші телехвилі

Теплили душі глядачів!

***

З гучномовця голос рідний

Знов лунає в оселі.

Будьте завжди ви веселі

І здорові, і привітні.

Всі новини розкажіть,

Довго й щасливо живіть.

***

Нехай робота буде плідною, а новини та зведення про погоду – точно в термін, а не як обіцянки політиків.

***

Бажаєм зв'язківцям здоров'я багато,

Щоб жили б вони не лише на зарплату!

Прекрасних, розумних вам передач,

В житті щоб не було ніколи нестач!

***

Бажаю, щоб зв'язки були міцними, інформація – актуальною та оперативної, а подача і контент – унікальними. Найвдячніших і відданих слухачів і глядачів, дорога редакціє!

***

Хто би вісточку приніс

Від далекої родини,

Якби кожен день у день

Наша пошта не робила!

Завітає листоноша –

Радість у сім'ї,

Завжди вісточка хороша

В нього в сумці є.

***

Бажаємо в день радіо, щоб на роботі був успіх, а завдяки вашим передачам життя кожного жителя нашого міста незмінно ставало кращим!

***

Нехай оптимізму святковий день тільки додасть, голоси в ефірі будуть дзвінкими й бадьорими, а ведучі – молодими та прекрасними душею і тілом! Любимо вас і цінуємо, наші солодкоголосі провідні! Жодного дня не обходимося без ваших порад і настанов, без музики та життєвої філософії. Нехай в гості приходять такі ж цікаві й життєрадісні люди!

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З професійним святом усіх, хто працює у сфері радіомовлення, телебачення або зв'язку України. Нехай сигнали завжди йдуть добре, радіослухачі радіють почутим пісням, а розмови між людьми приносять їм тільки позитивні емоції. Вітаємо і бажаємо бути щасливими на роботі кожен день.

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Світ без радіо- і телезв'язку складно було б назвати прекрасним. Адже тут можуть розповісти про все безпристрасно, розвеселити слухача, надихнути приємною музикою, задати бадьорий тон всьому дню! Зі святом, друзі!

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Дякую за нелегку працю і професіоналізм: сміливо говорити правду, бути на вістрі важливих подій, доносити слухачеві всю найважливішу інформацію. Нехай техніка не підводить, а сучасні технології тільки збільшать спектр ваших послуг і обсяг мовлення.

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Любі друзі! Сьогодні, в день працівників радіо, телебачення і зв'язку України, хочеться налаштуватися з Вами на одну радіохвилю й у прямому ефірі на всю країну привітати Вас зі святом. Побажати натхнення і любові, гарного настрою і позитиву, а також всього того, що Ви самі бажаєте слухачам і телеглядачам! Ви несете радість в кожному слові, даруєте запал і легкість кожною піснею, і просто тримаєте в курсі всіх подій. Спасибі за нелегку працю!

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