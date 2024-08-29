День пам'яті захисників

Щороку 29 серпня українці віддають шану героям, котрі полягли за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Цей день обраний не випадково – він нагадує про Іловайську трагедію 2014 року.

Символом пам'яті стала квітка соняшника. Адже саме на полях, засіяних цією рослиною, у серпні 2014-го загинуло багато українських воїнів. Радіо МАКСИМУМ розповідає про історію Дня пам'яті захисників!

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Історія Дня пам'яті захисників України

Того року, у серпні, після запеклих боїв під Іловайськом, бійці АТО опинилися в оточенні. Президент Росії Володимир Путін оголосив про створення гуманітарного коридору, який начебто мав забезпечити безпечний вихід українських військових.

Однак, російські військові та бойовики порушили домовленості та відкрили вогонь по українських захисниках, що відступали. Внаслідок цього, за офіційними даними, під Іловайськом загинуло 366 українських військових, 429 отримали поранення.

24 серпня 2019 року Президент України Володимир Зеленський підписав Указ, яким затвердив цю пам'ятну дату.

З початком повномасштабного вторгнення Росії цей день набув ще більшого значення. Багато хоробрих українців пожертвували своїм життям, аби захистити рідну землю.

Схиляємо голови, вшановуючи пам'ять тих, хто віддав найдорожче, щоб боронити Батьківщину від російських загарбників.

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