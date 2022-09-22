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День осіннього рівнодення 2022: коли випадає та що не можна робити

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Традиції і заборони у день осіннього рівнодення - фото 1
Традиції і заборони у день осіннього рівнодення / Brendan Church on Unsplash

День осіннього рівнодення вважається важливою астрономічною датою та вказує на початок осені. Коли він буде та що можна і не варто робити в цей день – читайте далі.

День осіннього рівнодення у 2022 буде 23 вересня. Доволі цікаво, що така дата у високосні роки припадає на 22 вересня, а у звичайні – на 23. Саме у цей день о 04:03 світловий день буде зменшуватись аж до 23 грудня (день зимового сонцестояння), коли стане найкоротшим, пише Радіо MAXIMUM.

Детальніше: 23 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Тому не дивно, що у народі є свої особливі традиції до такого дня, а астрологи мають рекомендації, як в цю дату збільшити вдачу та налагодити життя.

Традиції та звичаї до дня осіннього рівнодення:

  • Люди збирали горобину та приносили у дім, щоб захиститись від зла;
  • Жінки випікали пироги з ягодами, а також пироги з капустою, вгощаючи всі знайомих;
  • Якщо пироги залишались, то ними обов'язково ділились з жебраками;
  • Заведено було влаштовувати справжнє свято врожаю, щоб і наступний рік провести у достатку;
  • Родини відвідували кладовища, наводили там лад та прикрашали могили.
Priscilla Du Preez on Unsplash - фото 513471
Priscilla Du Preez on Unsplash

Що робити у день осіннього рівнодення, щоб рік був вдалим:

  • Прибирати вдома та доглядати за собою;
  • Відмовлятись від старих та поламаних речей;
  • Робити подарунки близьким;
  • Планувати найближче майбутнє;
  • Радіти та веселитись;
  • Виконувати давні обіцянки;
  • Проводити час з близькими людьми.
Jakob Owens on Unsplash - фото 513472
Jakob Owens on Unsplash

Що не можна робити у день осіннього рівнодення:

  • Журитись та бажати комусь зла;
  • Давати та брати у борг, але можна віддавати щось без оплати;
  • Сваритись та пліткувати;
  • Починати нові справи, коли є ще старі незавершені;
  • Зловживати спиртним;
  • Піддаватись шкідливим звичкам;
  • Займатись важкою фізичною працею.

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