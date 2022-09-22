День осіннього рівнодення 2022: коли випадає та що не можна робити

День осіннього рівнодення вважається важливою астрономічною датою та вказує на початок осені. Коли він буде та що можна і не варто робити в цей день – читайте далі.

День осіннього рівнодення у 2022 буде 23 вересня. Доволі цікаво, що така дата у високосні роки припадає на 22 вересня, а у звичайні – на 23. Саме у цей день о 04:03 світловий день буде зменшуватись аж до 23 грудня (день зимового сонцестояння), коли стане найкоротшим, пише Радіо MAXIMUM.

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Тому не дивно, що у народі є свої особливі традиції до такого дня, а астрологи мають рекомендації, як в цю дату збільшити вдачу та налагодити життя.

Традиції та звичаї до дня осіннього рівнодення:

Люди збирали горобину та приносили у дім, щоб захиститись від зла;

Жінки випікали пироги з ягодами, а також пироги з капустою, вгощаючи всі знайомих;

Якщо пироги залишались, то ними обов'язково ділились з жебраками;

Заведено було влаштовувати справжнє свято врожаю, щоб і наступний рік провести у достатку;

Родини відвідували кладовища, наводили там лад та прикрашали могили.

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Що робити у день осіннього рівнодення, щоб рік був вдалим:

Прибирати вдома та доглядати за собою;

Відмовлятись від старих та поламаних речей;

Робити подарунки близьким;

Планувати найближче майбутнє;

Радіти та веселитись;

Виконувати давні обіцянки;

Проводити час з близькими людьми.

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Що не можна робити у день осіннього рівнодення:

Журитись та бажати комусь зла;

Давати та брати у борг, але можна віддавати щось без оплати;

Сваритись та пліткувати;

Починати нові справи, коли є ще старі незавершені;

Зловживати спиртним;

Піддаватись шкідливим звичкам;

Займатись важкою фізичною працею.

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