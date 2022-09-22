23 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 23 вересня, відзначають День осіннього рівнодення. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 23 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 23 вересня, вшановують пам'ять мучениць Минодори, Митродори і Німфодори.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 23 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Євген, Климент, Павло, Петро, Пульхерія, Адамнан, Антоній, Бернардин, Богуслав, Костянтин, Лін, Петро, Пій, Поліксен, Фекла, а також Вертислав​.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1122 – імператор Священної Римської імперії Генріх V відновив право Папи Римського призначати єпископів і гарантував церкві повернення раніше захоплених церковних земель

1595 – іспанський уряд прийняв рішення не винищувати індіанське населення Вест-Індії, а хрестити його, розділивши колонії на території місій

1846 – Йоганн Готфрід Ґалле та Генріх Луї д'Аррест відкрили Нептун, восьму планету Сонячної системи

1848 – американець Джон Куртіс зробив першу жувальну гумку

1913 – француз Ролан Гаррос першим перелетів через Середземне море

1918 – Рада Міністрів Української Держави ухвалила виділення морського міністерства в окреме відомство (поєднання обов'язків військового і морського міністрів в одній особі було тимчасовим заходом)

1919 – на спільному засіданні Директорії та уряду УНР і ЗУНР ухвалено рішення негайно розпочати воєнні дії проти армії Денікіна

1919 – почався єврейський погром у Фастові, влаштований білогвардійцями

1920 – відкрито Вінницьку філію Всенародної бібліотеки України ВУАН (у 1930 р. об'єднано з округовою бібліотекою ім. К. А. Тімірязева)

1921 – у Празі вийшов перший номер газети "Громадський вісник" – орган Українського громадського комітету

1932 – Султанат Неджд та Королівство Хіджаз об'єднані в одну державу — Королівство Неджду і Хіджазу

1938 – під час Всесвітнього ярмарку в Нью-Йорку закладено капсулу часу, яку повинні розкрити у 6939 році

1939 – Дрогобич передано німецькою армією червоноармійським військам

1944 – згідно з Люблінською угодою почалося переселення етнічних українців з Польської республіки в Українську РСР, а поляків – у зворотному напрямку

1945 – британо-французькі війська зайняли Сайгон — найбільше місто Південного В'єтнаму

1991 – Вірменія проголосила незалежність

1992 – на американському ядерному полігоні в штаті Невада здійснено останній ядерний вибух

1993 – Кабінет Міністрів України схвалив постанову "Про утворення Національної ради з географічних назв"

1998 – Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію 1199 – яка зобов'язала уряд Союзної Республіки Югославія припинити бойові операції в Косово

2002 – у Бельгії набрав чинності закон про евтаназію

2008 – презентація першої версії операційної системи Android

ХТО НАРОДИВСЯ 23 ВЕРЕСНЯ

63 до н. е. – Октавіан Август, римський імператор, на честь якого названий восьмий місяць року

1748 – Розумовський Олексій Кирилович, державний діяч, граф. Син українського гетьмана Кирила Розумовського. Батько Антонія Погорільського, дід Олексія Толстого, прадід Софії Перовської.

1791 – Йоганн Франц Енке, німецький астроном

1861 – Роберт Бош, німецький інженер, який придумав свічу загоряння, засновник фірми "Bosch"

1872 – Соломія Крушельницька, відома українська оперна співачка, педагог

1890 – Фрідріх Паулюс, німецький фельдмаршал, командувач 6-ї армії під Сталінградом

1899 – Луїза Невельсон, відома американська скульпторка-модерністка, народжена в Україні.

1900 – Володимир Кубійович, український громадсько-політичний діяч, географ, демограф, голова НТШ в Європі, головний редактор "Енциклопедії українознавства" (1965—1984).

1901 – Ярослав Сайферт, чеський поет, перекладач і журналіст, перший чеський письменник, який отримав Нобелівську премію (1984).

1903 – Олександр Івченко, український конструктор авіадвигунів, академік АН УРСР, Герой Соціалістичної Праці

1926 – Джон Колтрейн, американський джазовий музика, саксофоніст

1930 – Рей Чарльз — американський співак, засновник стилю соул

1935 – Маргарита Ніколаєва, українська радянська гімнастка, дворазова олімпійська чемпіонка

1939 – В'ячеслав Малець, український дитячий письменник ("Голубий автобус", "Білина першого снігу", "Осінні хурделиці" та інш.)

1943 – Хуліо Іглесіас, іспанський співак

1968 – Чанґо Спасюк, аргентинський музикант чамаме і акордеоніст українського походження.

1976 – брати Валерій і Володимир Сидоренки, українські боксери, учасники Олімпійських ігор (Володимир — бронзовий призер)

1992 – Оксана Гаджій, українська поетеса

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Багато горобини у лісі – до похмурої осені та суворої зими. Мало горобини означало, що осінь буде суха, а зима – пізньою.

Горобина, яку зібрали в цей день, захищає від застуди та нечистої сили. Крім того, вона лікує головний біль.

Гілочка горобини на столі приносить в дім щастя.

Ягоди клали під дах будинків для того, щоб біс не вселився, а ще, щоб у будинку було щастя.

Ті, хто 23 вересня вирушає в дорогу, можуть бути спокійними: з ними нічого не станеться.

Люди, які народилися 23 вересня будуть жити довго. Вони будуть працьовиті та терплячі. Як талісман на удачу їм треба носити з собою сапфір.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто цього дня сваритися з рідними та близькими

Не гоже нині зловживати алкоголем, а також переїдати

Не можна виходити з дому після півночі у цей день

Не можна давати гроші у борг, а також зичити їх

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