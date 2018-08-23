Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Парад на День Незалежності 2018: коли і де дивитися трансляцію

  • 240
Військовий парад у Києві - фото 1
Військовий парад у Києві

24 серпня у Києві відбудеться військовий парад техніки до Дня Незалежності 2018. У масштабному заході візьмуть участь понад 4,5 тисячі військових та ще 250 одиниць техніки. Дізнайтеся, коли і де дивитися трансляцію параду.

Військовий парад у Києві традиційно відбудеться на День Незалежності. На Хрещатику ми побачимо 24 розрахунки, які представлятимуть різні підрозділи Збройних сил, Нацгвардії, Держприкордонслужби, СБУ та інших відомств. Вперше у заході візьме участь жіночий батальйон.

Тут більше: День Незалежності України 2018 у Києві: програма і розклад заходів

На параді покажуть і потужну техніку нашої армії. Зокрема – нові зразки озброєння від вітчизняного оборонно-промислового комплексу та новий транспортний літак Ан-178, що здатний перевозити 18 тонн вантажу. Також під час дійства вперше прозвучить нове офіційне привітання ЗСУ – "Слава Україні! Героям слава!".

Якщо ви не маєте змоги побачити парад наживо – дивитися його можна в мережі чи по телевізору. Так, пряма трансляція проходитиме на каналах 1+1, 5 канал та СТБ. Дійство стартує о 10:00, не пропустіть!

На якому каналі покажуть парад 2018 - фото 271808
На якому каналі покажуть парад 2018

Читайте також: Парад на День Незалежності 2018: які вулиці перекриють у Києві

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
  • 17:28, 29 серпня
  • 727
Як обрати найкращий соковитискач: порівняння, особливості та ціни
  • 17:00, 27 серпня
  • 511
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 461120
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини День Незалежності