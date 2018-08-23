Парад на День Незалежності 2018: коли і де дивитися трансляцію

24 серпня у Києві відбудеться військовий парад техніки до Дня Незалежності 2018. У масштабному заході візьмуть участь понад 4,5 тисячі військових та ще 250 одиниць техніки. Дізнайтеся, коли і де дивитися трансляцію параду.

Військовий парад у Києві традиційно відбудеться на День Незалежності. На Хрещатику ми побачимо 24 розрахунки, які представлятимуть різні підрозділи Збройних сил, Нацгвардії, Держприкордонслужби, СБУ та інших відомств. Вперше у заході візьме участь жіночий батальйон.

Тут більше: День Незалежності України 2018 у Києві: програма і розклад заходів

На параді покажуть і потужну техніку нашої армії. Зокрема – нові зразки озброєння від вітчизняного оборонно-промислового комплексу та новий транспортний літак Ан-178, що здатний перевозити 18 тонн вантажу. Також під час дійства вперше прозвучить нове офіційне привітання ЗСУ – "Слава Україні! Героям слава!".

Якщо ви не маєте змоги побачити парад наживо – дивитися його можна в мережі чи по телевізору. Так, пряма трансляція проходитиме на каналах 1+1, 5 канал та СТБ. Дійство стартує о 10:00, не пропустіть!

На якому каналі покажуть парад 2018

Читайте також: Парад на День Незалежності 2018: які вулиці перекриють у Києві