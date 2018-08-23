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День Незалежності України 2018 у Києві: програма і розклад заходів
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У 2018 році Київ масштабно відзначить День Незалежності України. На жителів та гостей міста чекає різноманітна програма, зокрема – традиційний військовий парад. До вашої уваги афіша та розклад безкоштовних заходів 24 серпня у Києві.
Урочистості на 27-й День Незалежності України відбудуться в увсіх районах Києва. Оскільки п'ятниця, 24 серпня, буде вихідний, то мешканці та гості столиці зможуть відвідувати найрізноманітніші розваги протягом трьох днів. До вашої уваги повний розклад та афіша святкування у Києві.
До теми: Парад на День Незалежності 2018: які вулиці перекриють у Києві
День Незалежності 2018 – програма (Київ)
Військовий парад "Марш нової армії"
- Коли: 24 серпня з 9:00
- Де: Хрещатик і Майдан Незалежності
У 2018 році в параді до Дня Незалежності візьмуть участь представники Збройних Сил, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Служби безпеки, інших відомств, а також понад 20 військових оркестрів. Загалом вулицями Києва пройде 4,5 тисяч осіб і проїде 250 одиниць військової техніки.
Забіг у вишиванках
- Коли: з 9:00
- Де: Русанівська набережна – Дніпровська набережна
На День Незалежності в столиці відбудеться п'ятий забіг у національному одязі. Учасники можуть обрати дистанції від 10 км до 100 м. Мета заходу: популяризація патріотичного настрою серед українців, залучення до занять фізичною культурою і спортом, розвиток масового спорту в Києві та Україні та створення позитивного іміджу нашої країни в світі.
Фестиваль "Найбільша карта мрії"
- Коли: о 13:00
- Де: вул. Хрещатик, навпроти вул. Прорізної
24 серпня на Хрещатику відбудеться VII щорічний вуличний фестиваль "Найбільша карта мрії", де кожен охочий зможе створити власний колаж мрій. Наприкінці заходу всі роботи об'єднають у велику карту бажань, що буде зафіксовано у Книзі національних рекордів України. Флешмоб пройде протягом року ще в чотирнадцяти українських містах: Дніпро, Харків, Чернігів, Хмельницький, Львів, Одеса, Івано-Франківськ, Вінниця, Слов'янськ, Полтава, Запоріжжя, Житомир, Біла Церква, Ірпінь.
Концерт класичної музики "Класик Пікнік"
- Коли: о 19:00
- Де: парк ім. Т. Шевченка.
Програма на День Незалежності 2018 включає концерт класичної музики "Українська поема". У парку Шевченка національний ансамбль Київська камерата під керівництвом Валерія Матюхіна виконає музичні твори українських класиків.
Концерт гурту Океан Ельзи
- Коли: о 20.00
- Де: НСК "Олімпійський"
Традиційно в День Незалежності Океани дадуть великий святковий концерт після річної паузи. Спеціальним гостем заходу стане не менш крутий колектив Даха Браха.
День Незалежності в Парку Київська Русь
- Коли: 24-26 серпня
- Де: парк Київська Русь
На цих вихідних в Парку Київська Русь пройдуть захопливі розваги. Святкова програма стартує з параду історичних персонажів: від скіфського царя до роти князя Володимира, які продемонструють пізнє середньовіччя в реконструкції обладунків воїнів XIV-XV століть. Перед очима гостей в історичних костюмах з'являться фігури, які зіграли ключову роль в історії України. А далі - урочистий парад княжих прапорів від кінних прапороносців.
Також гостям покажуть театралізовану виставу "За свободу України". Під час неї Змій візьме в полон слов'янку, а звільнити від рабства її зможе тільки хоробрий воїн. Додатковими бонусами на території парку будуть музеї, можливість відпочити біля озера, насолодитися смачними стравами і навіть залишитися на нічліг в кімнатах "середньовіччя".
Афіша інших заходів у Києві
24 серпня
Всеукраїнський фестиваль-конкурс "Ти у серці моїм, Україно!" (культурно-мистецький об'єкт "Співоче поле" у Печерському ландшафтному парку).
Святковий захід із нагоди 27-ї річниці незалежності України біля будівлі Київської міської ради (вул. Хрещатик, 36).
Фестиваль етнічних громад "Мати Україно – ти одна у нас!" біля будівлі Київської міської ради (вул. Хрещатик, 36).
Благодійний забіг "Вони біжать заради дітей" (вул. Сагайдачного, 2 – Володимирський узвіз – розворот біля Європейської площі – Володимирський узвіз – вул. Сагайдачного, 2).
Святковий захід із нагоди 27-ї річниці незалежності України з проведенням фестивалю вуличної їжі (вул. Івана Мазепи).
Всеукраїнський фестиваль із нагоди Дня незалежності України Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (біля арки Дружби народів, Центральний парк культури та відпочинку).
Святкові заходи у парках культури і відпочинку "Перемога", "Партизанської слави", "Гідропарк", Центральний парк культури і відпочинку.
Святкові концертні програми у районних закладах культури за участю колективів художньої самодіяльності.
Регата з вітрильного спорту, присвячена Дню незалежності України (6-й причал Київського річкового вокзалу).
серпень – 24 вересня
Виставка "100 років боротьби за незалежність" на Майдані Незалежності.
серпень – 16 вересня
Міська виставка квіткових композицій на тему "Чарівний український міф" (територія Печерського ландшафтного парку).
22-26 серпня
Виставка сучасних зразків озброєння, військової техніки та інших матеріально-технічних засобів на Михайлівській площі.
23-25 серпня
Автомобільне свято "Motor-Show 27 UA" (біля обеліска міста-героя Києва, проспект Перемоги).
Актуально: Привітання з Днем Незалежності України 2018
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