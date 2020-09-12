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День міста Дніпра 2020: програма заходів
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День Дніпра у 2020 році відзначають сьогодні, 12 вересня. Цьогоріч День міста проходить у форматі сімейного свята. Читайте далі та дізнайтеся, яку програму підготували на День міста Дніпра!
ПОДІЇ У ДНІПРІ НА ДЕНЬ МІСТА 2020
Фонтан перед будівлею Дніпровської міської ради
- 8.00 – 22.00 Телевізійне свято День міста у прямому ефірі (34 телеканал)
- 10.40 Відчуй Дніпро – відкриття бронзової мініскульптури. Відкриття першої бронзової мініскульптури проєкту Відчуй Дніпро, присвяченої Олександру Полю
Пам’ятник О. Полю (просп. Дмитра Яворницького)
- 10.00 – 10.30 Урочисте відкриття свята
- 11.00 – 13.00 Марафон відеопрезентацій про життя та діяльність Олександра Поля "Поль. Live"
Пл. Героїв Майдану
- 11.00 – 12.00 Парад комунальної техніки Молодь за чистий Дніпро. Парад і виставка комунальної та спеціалізованої техніки, яка цілодобово працює в місті. Парад розпочнеться о 10.00 біля будівлі Державного цирку, техніка пройде центральною частиною міста, а об 11.00 зупиниться на пл. Героїв Майдану.
- 12.00 – 14.40 Артпроєкт Битва хорів
- 15.00 – 15.30 Захід "Дніпро-Фітнес-Штурм". Команда тренерів та педагогів центру Штурм проводитиме танцювальний флешмоб під гаслом "Нас об’єднує Дніпро!" для дітей та молоді, а також слухачів Університету третього віку.
- 16.00 – 22.00 Сімейний захід День міста – 2020
Площа Європейська
- 11.00 – 20.00 Захід DNEPR Street battle. Грандіозне танцювальне шоу в 4 напрямках, у якому візьмуть участь танцюристи з усіх міст України. Судити змагання будуть зірки-танцюристи з України, переможці та призери світового класу.
Вул. Короленка
- 16.00 – 22.00 Культурно-мистецький захід Артпростір на Короленка. Розпочне захід дитячий мюзикл: ансамбль скрипалів, соло на саксофоні, найкращі вокальні та танцювальні колективи міста. Продовжать програму виступи інструментальних гуртів з хітами французької та італійської естради. Живі скульптури та міми.
Алея просп. Дмитра Яворницького (від вул. Короленка до вул. Воскресенської)
10.00 – 16.00 Захід "Мистецький квартал". У програмі заходу представлені різноманітні виставки: виставка Народне мистецтво Дніпра членів об’єднання майстрів народного мистецтва Будинку мистецтв та інші.
Вул. Січеславська Набережна
- 10.00 – 22.00 Святковий ярмарок. Містян порадує національний рекорд з випікання піци в українському орнаменті 50-метрова піца, битва найкращих DJ, облаштовані зони для відпочинку, спілкування з блогерами всієї України, торгівля крафтовими товарами.
Майданчик біля ресторану Горець
- 10.00 – 22.00 Маркет українських брендів БУДЬ в UA
- 13.00 Захід Карнавал талантів
Фестивальний причал
- 8.00 – 22.00 Телевізійне свято День міста у прямому ефірі (34 телеканал)
- 13.00 – 17.00 Парний чемпіонат України зі стронгмену. Грандіозна подія серед українських силових атлетів.
- 12.50 Байкерський захід (старт)
Акваторія р. Дніпро та небо над нею
- 10.00 – 13.00 Відкритий чемпіонат міста з прибережного веслування
- 14.00 – 15.00 Парад гідроциклів
- 17.00 – 18.00 Водне шоу (регата)
- 18.00 – 18.15 Авіашоу. Шоу 8 літаків малої авіації, які продемонструють майстер-класи з фігур вищого пілотажу.
- 21.45 – 22.00 Світлове та Вогняне шоу
Палац культури Металургів (за будівлею ПК, вул. Гулі. Корольової)
- 14.30 – 18.00 Байкерський захід (фініш)
- 15.00 – 15.30 Захід Дніпро-Фітнес-Штурм
- 16.00 – 22.00 Сімейний захід День міста – 2020. Сімейний захід проходить у багатьох куточках нашого великого міста, що дає змогу дніпрянам святкувати день народження міста всією родиною недалеко від своєї домівки: подивитись виступ популярної виконавиці співачки Андріани.
Таромське (вул. Старий шлях, 11 А)
- 16.00 – 22.00 Сімейний захід День міста – 2020. Сімейний захід проходить у багатьох куточках нашого великого міста, що дає змогу дніпрянам святкувати день народження міста всією родиною недалеко від своєї домівки.
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