День міста Дніпра 2020: програма заходів

День Дніпра у 2020 році відзначають сьогодні, 12 вересня. Цьогоріч День міста проходить у форматі сімейного свята. Читайте далі та дізнайтеся, яку програму підготували на День міста Дніпра!

ПОДІЇ У ДНІПРІ НА ДЕНЬ МІСТА 2020

Фонтан перед будівлею Дніпровської міської ради

8.00 – 22.00 Телевізійне свято День міста у прямому ефірі (34 телеканал)

10.40 Відчуй Дніпро – відкриття бронзової мініскульптури. Відкриття першої бронзової мініскульптури проєкту Відчуй Дніпро, присвяченої Олександру Полю

Пам’ятник О. Полю (просп. Дмитра Яворницького)

10.00 – 10.30 Урочисте відкриття свята

11.00 – 13.00 Марафон відеопрезентацій про життя та діяльність Олександра Поля "Поль. Live"

Пл. Героїв Майдану

11.00 – 12.00 Парад комунальної техніки Молодь за чистий Дніпро. Парад і виставка комунальної та спеціалізованої техніки, яка цілодобово працює в місті. Парад розпочнеться о 10.00 біля будівлі Державного цирку, техніка пройде центральною частиною міста, а об 11.00 зупиниться на пл. Героїв Майдану.

12.00 – 14.40 Артпроєкт Битва хорів

15.00 – 15.30 Захід "Дніпро-Фітнес-Штурм". Команда тренерів та педагогів центру Штурм проводитиме танцювальний флешмоб під гаслом "Нас об’єднує Дніпро!" для дітей та молоді, а також слухачів Університету третього віку.

16.00 – 22.00 Сімейний захід День міста – 2020

Площа Європейська

11.00 – 20.00 Захід DNEPR Street battle. Грандіозне танцювальне шоу в 4 напрямках, у якому візьмуть участь танцюристи з усіх міст України. Судити змагання будуть зірки-танцюристи з України, переможці та призери світового класу.

Вул. Короленка

16.00 – 22.00 Культурно-мистецький захід Артпростір на Короленка. Розпочне захід дитячий мюзикл: ансамбль скрипалів, соло на саксофоні, найкращі вокальні та танцювальні колективи міста. Продовжать програму виступи інструментальних гуртів з хітами французької та італійської естради. Живі скульптури та міми.

Алея просп. Дмитра Яворницького (від вул. Короленка до вул. Воскресенської)

10.00 – 16.00 Захід "Мистецький квартал". У програмі заходу представлені різноманітні виставки: виставка Народне мистецтво Дніпра членів об’єднання майстрів народного мистецтва Будинку мистецтв та інші.

Вул. Січеславська Набережна

10.00 – 22.00 Святковий ярмарок. Містян порадує національний рекорд з випікання піци в українському орнаменті 50-метрова піца, битва найкращих DJ, облаштовані зони для відпочинку, спілкування з блогерами всієї України, торгівля крафтовими товарами.

Майданчик біля ресторану Горець

10.00 – 22.00 Маркет українських брендів БУДЬ в UA

13.00 Захід Карнавал талантів

Фестивальний причал

8.00 – 22.00 Телевізійне свято День міста у прямому ефірі (34 телеканал)

13.00 – 17.00 Парний чемпіонат України зі стронгмену. Грандіозна подія серед українських силових атлетів.

12.50 Байкерський захід (старт)

Акваторія р. Дніпро та небо над нею

10.00 – 13.00 Відкритий чемпіонат міста з прибережного веслування

14.00 – 15.00 Парад гідроциклів

17.00 – 18.00 Водне шоу (регата)

18.00 – 18.15 Авіашоу. Шоу 8 літаків малої авіації, які продемонструють майстер-класи з фігур вищого пілотажу.

21.45 – 22.00 Світлове та Вогняне шоу

Палац культури Металургів (за будівлею ПК, вул. Гулі. Корольової)

14.30 – 18.00 Байкерський захід (фініш)

15.00 – 15.30 Захід Дніпро-Фітнес-Штурм

16.00 – 22.00 Сімейний захід День міста – 2020. Сімейний захід проходить у багатьох куточках нашого великого міста, що дає змогу дніпрянам святкувати день народження міста всією родиною недалеко від своєї домівки: подивитись виступ популярної виконавиці співачки Андріани.

Таромське (вул. Старий шлях, 11 А)

16.00 – 22.00 Сімейний захід День міста – 2020. Сімейний захід проходить у багатьох куточках нашого великого міста, що дає змогу дніпрянам святкувати день народження міста всією родиною недалеко від своєї домівки.

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