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День літнього сонцестояння 2020: традиції, прикмети і заборони 20 червня

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Літнє сонцестояння

20 червня 2020 року в Україні день літнього сонцестояння. Після цієї дати тривалість світлового дня буде поступово зменшуватися. Читайте далі та дізнайтеся усі прикмети та заборони, яких варто дотримуватися в цей день.

З цим днем пов'язані давні ритуали, забобони та заборони. Здавна наші предки вшановували День літнього сонцестояння по-особливому, але варто зауважити, що це абсолютно наукове явище.

Це цікаво: 21 червня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Тривалість світлового дня ніяк НЕ пов'язана з температурою, тож найкоротша ніч у році НЕ є найспекотнішою.

Після дня літнього сонцестояння ночі стають довшими, а дні – пропорційно коротшими. Для наших предків 20 червня було початком астрономічного літа.

Традиції у день літнього сонцестояння

День літнього сонцестояння 2020: традиції, прикмети і заборони 20 червня - фото 296811

  • У цей день варто святкувати весілля, адже день літнього сонцестояння неабияк сприятливий для нової сім'ї.
  • Наші предки вірили, що у цей день потрібно піти в ліс на пошуки магічного цвіту папороті. Квітка цієї рослини набувала особливої сили саме в ніч літнього сонцестояння. У інший час її неможливо знайти.
  • Також є традиція купатися голяка або в сорочці в річках та озерах. Вважається, що вода у цей день надає багато сили та енергії.
  • Ще у цей день розпалюють багаття, водять хороводи, співають, танцюють та стрибають через вогонь.
  • Здавна лишилася ще одна традиція – плести вінки, вплітати заговори в трави та квіти, щоб доля була щаслива.

Народні прикмети на 20 червня – День літнього сонцестояння

День літнього сонцестояння 2020: традиції, прикмети і заборони 20 червня - фото 335517

  • На Федота тепло – до хорошого урожаю жита, а ось дощ – до поганого наливу колоса.
  • Сонячні промені темніють – до сильної грози.
  • Бджоли на стінках вулика сидять – до спеки.
  • У веселці переважає червоний колір – до вітру.
  • Якщо вночі не було роси, то чекай дощу.
  • Голуби в ясну погоду укриття шукають – до опадів.
  • Дим від багаття по землі стелиться і клубочиться, а вугілля яскраво тліють – до негоди.
  • Павуки за ніч мережі розширили – до теплого і ясного дня.
  • В лісу стало тихо – до грози.
  • Якщо грім голосно гримить – до затяжної негоди. Якщо ж він з місця на місце переходить, буде холод і град.
  • Увечері голосно і довго квакають жаби – до встановлення гарної погоди.
  • Сон з 19 на 20 червня порожній. Не варто надавати йому значення.

Що не можна робити на літнє сонцестояння 2020

День літнього сонцестояння 2020: традиції, прикмети і заборони 20 червня - фото 410745
  • У цей період потрібно ретельно дотримуватися певних обмежень, щоб не накликати на себе біду, як вважали наші предки. Насміхатися над цим не варто.
  • У день цього свята заборонено лаятися, пліткувати, говорити погане про людей. Контролюйте свій язик та думки.
  • Також не можна ображатися у цей день. Це сприятиме конфліктам, які теж не бажані.
  • Сваритися, з'ясовувати стосунки теж не бажано. Цей день має пройти у мирі та спокої. У вас на душі має бути світло та тепло.
  • Не піддавайтеся ліні у цей день. Найкращий варіант – бути в гармонії з собою та провести день літнього сонцестояння на природі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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