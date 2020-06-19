День літнього сонцестояння 2020: традиції, прикмети і заборони 20 червня

20 червня 2020 року в Україні день літнього сонцестояння. Після цієї дати тривалість світлового дня буде поступово зменшуватися. Читайте далі та дізнайтеся усі прикмети та заборони, яких варто дотримуватися в цей день.

З цим днем пов'язані давні ритуали, забобони та заборони. Здавна наші предки вшановували День літнього сонцестояння по-особливому, але варто зауважити, що це абсолютно наукове явище.

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Тривалість світлового дня ніяк НЕ пов'язана з температурою, тож найкоротша ніч у році НЕ є найспекотнішою.

Після дня літнього сонцестояння ночі стають довшими, а дні – пропорційно коротшими. Для наших предків 20 червня було початком астрономічного літа.

Традиції у день літнього сонцестояння

У цей день варто святкувати весілля, адже день літнього сонцестояння неабияк сприятливий для нової сім'ї.

Наші предки вірили, що у цей день потрібно піти в ліс на пошуки магічного цвіту папороті. Квітка цієї рослини набувала особливої сили саме в ніч літнього сонцестояння. У інший час її неможливо знайти.

Також є традиція купатися голяка або в сорочці в річках та озерах. Вважається, що вода у цей день надає багато сили та енергії.

Ще у цей день розпалюють багаття, водять хороводи, співають, танцюють та стрибають через вогонь.

Здавна лишилася ще одна традиція – плести вінки, вплітати заговори в трави та квіти, щоб доля була щаслива.

Народні прикмети на 20 червня – День літнього сонцестояння

На Федота тепло – до хорошого урожаю жита, а ось дощ – до поганого наливу колоса.

Сонячні промені темніють – до сильної грози.

Бджоли на стінках вулика сидять – до спеки.

У веселці переважає червоний колір – до вітру.

Якщо вночі не було роси, то чекай дощу.

Голуби в ясну погоду укриття шукають – до опадів.

Дим від багаття по землі стелиться і клубочиться, а вугілля яскраво тліють – до негоди.

Павуки за ніч мережі розширили – до теплого і ясного дня.

В лісу стало тихо – до грози.

Якщо грім голосно гримить – до затяжної негоди. Якщо ж він з місця на місце переходить, буде холод і град.

Увечері голосно і довго квакають жаби – до встановлення гарної погоди.

Сон з 19 на 20 червня порожній. Не варто надавати йому значення.

Що не можна робити на літнє сонцестояння 2020

У цей період потрібно ретельно дотримуватися певних обмежень, щоб не накликати на себе біду, як вважали наші предки. Насміхатися над цим не варто.

У день цього свята заборонено лаятися, пліткувати, говорити погане про людей. Контролюйте свій язик та думки.

Також не можна ображатися у цей день. Це сприятиме конфліктам, які теж не бажані.

Сваритися, з'ясовувати стосунки теж не бажано. Цей день має пройти у мирі та спокої. У вас на душі має бути світло та тепло.

Не піддавайтеся ліні у цей день. Найкращий варіант – бути в гармонії з собою та провести день літнього сонцестояння на природі.

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