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21 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 21 червня, день літнього сонцестояння 2019, а віряни відзначають день Великомученика Феодора Стратилата. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 21 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні відзначають день Святого великомученика Феодора Стратилата, який постраждав за Христа в Іраклії 8 лютого 319 року. Під час мук святий великомученик Феодор наказав своєму слузі Уару поховати його тіло в маєтку своїх батьків у Євхаїтах. Перенесення мощей великомученика Феодора відбулося 8 червня 319 року.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 21 червня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Єфрем, Костянтин, Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День літнього сонцестояння 2019
- Міжнародний день йоги
- Всесвітній день гідрографії
- 1948 – у ФРН введена нова валюта – німецька марка
- 1970 – лідер англійської рок-групи The Who Піт Таунсенд затриманий в аеропорту Мемфіса поліцією і агентами ФБР за підозрою в тероризмі. Коментуючи успіх рок-опери Томмі, Піт вжив англійський сленговий вираз "скинути бомбу", що означає "домогтися успіху". Служба безпеки почула тільки слово "бомба" і заарештувала музиканта
- 1975 – на екрани Сполучених Штатів вийшов фільм Стівена Спілберга Щелепи
- 1978 – прем'єра в Лондоні мюзиклу Евіта, написаного Ендрю Лллойд Уеббером і Тімом Райсом.
- 1988 – на екрани виходить фільм Хто підставив кролика Роджера
- 2004 – вперше вийшов в космос перший у світі приватний космічний корабель "SpaceShipOne"
ХТО НАРОДИВСЯ 21 червня
- 1781 – Симеон Дені Пуассон, французький вчений, творець сучасної математичної фізики
- 1840 – Акакій Церетелі, грузинський поет любовної лірики
- 1897 – Юрій Кондратюк, український вчений, один з основоположників космонавтики
- 1910 – Олександр Твардовський, радянський поет, письменник, журналіст
- 1955 – Мішель Платіні, французький футболіст і тренер
- 1982 – Принц Вільям Уельський, принц Великобританії, син Діани і Чарльза.
- 1962 – Віктор Цой, радянський рок-музикант, лідер групи "Кіно"
- 1982 – Принц Вільям Уельський, принц Великобританії, син Діани і Чарльза
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Рясна роса – до багатого врожаю льону
- Якщо на Феодора гроза – чекати негоди
- На Феодора в небі багато зірок – буде багато грибів у вересні
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Небажано дні сонцестояння проводити в зневірі, самоті
- Сьогодні не варто бути у поганому настрої
- Не можна давати щось цінне у борг
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