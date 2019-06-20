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21 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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21 червня - п'ятниця - фото 1
21 червня - п'ятниця

Сьогодні, 21 червня, день літнього сонцестояння 2019, а віряни відзначають день Великомученика Феодора Стратилата. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 21 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні відзначають день Святого великомученика Феодора Стратилата, який постраждав за Христа в Іраклії 8 лютого 319 року. Під час мук святий великомученик Феодор наказав своєму слузі Уару поховати його тіло в маєтку своїх батьків у Євхаїтах. Перенесення мощей великомученика Феодора відбулося 8 червня 319 року.

Великомученик Феодор Стратилат - фото 334432
Великомученик Феодор Стратилат

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 21 червня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Єфрем, Костянтин, Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

21 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День літнього сонцестояння 2019
  • Міжнародний день йоги
  • Всесвітній день гідрографії
  • 1948 – у ФРН введена нова валюта – німецька марка
  • 1970 – лідер англійської рок-групи The Who Піт Таунсенд затриманий в аеропорту Мемфіса поліцією і агентами ФБР за підозрою в тероризмі. Коментуючи успіх рок-опери Томмі, Піт вжив англійський сленговий вираз "скинути бомбу", що означає "домогтися успіху". Служба безпеки почула тільки слово "бомба" і заарештувала музиканта
  • 1975 – на екрани Сполучених Штатів вийшов фільм Стівена Спілберга Щелепи
  • 1978 – прем'єра в Лондоні мюзиклу Евіта, написаного Ендрю Лллойд Уеббером і Тімом Райсом.
  • 1988 – на екрани виходить фільм Хто підставив кролика Роджера
  • 2004 – вперше вийшов в космос перший у світі приватний космічний корабель "SpaceShipOne"
Хто підставив кролика Роджера  - фото 334434
Хто підставив кролика Роджера

ХТО НАРОДИВСЯ 21 червня

  • 1781 – Симеон Дені Пуассон, французький вчений, творець сучасної математичної фізики
  • 1840 – Акакій Церетелі, грузинський поет любовної лірики
  • 1897 – Юрій Кондратюк, український вчений, один з основоположників космонавтики
  • 1910 – Олександр Твардовський, радянський поет, письменник, журналіст
  • 1955 – Мішель Платіні, французький футболіст і тренер
  • 1982 – Принц Вільям Уельський, принц Великобританії, син Діани і Чарльза.
  • 1962 – Віктор Цой, радянський рок-музикант, лідер групи "Кіно"
  • 1982 – Принц Вільям Уельський, принц Великобританії, син Діани і Чарльза
Принц Вільям святкує день народження 21 червня - фото 334436
Принц Вільям святкує день народження 21 червня

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Рясна роса – до багатого врожаю льону
  • Якщо на Феодора гроза – чекати негоди
  • На Феодора в небі багато зірок – буде багато грибів у вересні
Гриби у лісі - фото 334435
Гриби у лісі

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Небажано дні сонцестояння проводити в зневірі, самоті
  • Сьогодні не варто бути у поганому настрої
  • Не можна давати щось цінне у борг

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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