День кухаря 2019: прикольні привітання і картинки

Привітання з Днем кухаря 2019 на українській мові допоможуть красиво привітати всіх представників цієї професії! Підготували для вас вітання на будь-який смак – у прозі, віршах та смс, а також прикольні картинки та листівки. Обирайте найкраще поздоровлення та надсилайте друзям та колегам кухарям!

Міжнародний день кухаря і кулінара 2019 в Україні щороку відзначають 20 жовтня. Ця спеціальність – одна із найдавніших, найсмачніших та близьких до мистецтва, тому не забудьте привітати своїх знайомих-кухарів чи колег із професійним святом. Відзначимо, що у світі цей день з 2004 року.

Тисніть на розділ, який вас цікавить, та обирайте найкращі побажання:

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У світі ти один такий –

Милий кухар, дорогий!

Ти готуєш смачно, швидко,

І на кухні завжди чисто.

Все по поличках лежить,

Все сяє і блищить!

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В офіційне свято кухарів

Хочу сказати вам пару слів:

Молоко бажаю пити,

Щоб ще років 100 прожити.

І вино трішки вживати,

Життєрадісність щоб мати.

Тільки знайте всьому міру

І життя буде зефіром!

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Із Днем кухаря тебе вітаю

І з ранечка побажаю

Енергійним завжди бути,

Щоб перемоги всі здобути,

Щоб страви не пригорали,

а грошей було чимало!

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Ми кухарів сьогодні вітаємо,

Адже знову свято в ваш дім прийшло!

Ми натхнення вам і надалі бажаємо,

Щоб кожного кухаря доля знайшла.

Бажаємо ми вам більше щасливих людей

Посмішок, теплих слів і гарних ідей!

***

Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття,

Хай скрізь буде лад – на роботі, в сім’ї,

І радість на серці, і хліб на столі!

Хай світлою буде життєва дорога,

Любов – від родини і ласка – від Бога!

І смачний суп, і солодке варення,

Салати, рогалики і деруни -

Все це рук твоїх чудові творіння,

За них спасибі ми скажемо завжди!

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Ви – кулінар довічний від Бога,

Ви – кухар найкращий на землі!

Нехай буде легкою завжди ваша дорога

І будьте вічно "на коні"!

У День кухаря потіште прекрасною,

Своєю фірмовою стравою від душі.

І нехай сьогодні ваш день буде ясним,

У професії бажаємо досягати вершин!

***

Кухарю, милий, вітаємо!

І від усієї душі бажаємо

Творчого натхнення,

Ліпити щоб смачні пельмені.

Сліз поменше проливати,

Коли цибулю будеш очищати!

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Вітаємо вас, дорогі і шановні кухаря, з професійним святом! Бажаємо вам високих досягнень, великих звершень, визнання талантів, польоту фантазії і творчого натхнення на вашому гастрономічному терені.

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З днем кухаря! Ви даруєте людям гарний настрій і надаєте сил на весь день, оформляєте свята, дивуєте оригінальністю страв і смаковими новинками, створюєте кулінарні шедеври. Величезне спасибі за вашу працю і дар приготування страв! Зі святом!

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Служителі кухарського мистецтва, сьогодні ваш день! Від усієї душі вітаємо з святом! Ви проклали шлях до сердець жінок і чоловіків через шлунок, ви даруєте людям свято для очей і живота, без вас не обходиться не одна важлива подія в житті кожної людини. Низький вам уклін за старання, вміння і золоті руки!

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У радісний і світлий День кухаря хочу побажати щасливого сьогодні і радісного завтра, красивих мрій і їх здійснення! Хай кожен день буде сповнений гарним настроєм, душевними зустрічами і плідною працею. Щастя і радощів у домівку, здоров'я і благополуччя родині, натхнення і творчості. Хай сонце заглядає у вікна, а щастя в серце!

Привітання з Днем кухаря

Поздоровлення до Дня кухаря

Привітання з Днем кухаря у віршах

Вітання з Днем кухаря та кулінара

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