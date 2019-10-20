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День кухаря 2019: прикольні привітання і картинки
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Привітання з Днем кухаря 2019 на українській мові допоможуть красиво привітати всіх представників цієї професії! Підготували для вас вітання на будь-який смак – у прозі, віршах та смс, а також прикольні картинки та листівки. Обирайте найкраще поздоровлення та надсилайте друзям та колегам кухарям!
Міжнародний день кухаря і кулінара 2019 в Україні щороку відзначають 20 жовтня. Ця спеціальність – одна із найдавніших, найсмачніших та близьких до мистецтва, тому не забудьте привітати своїх знайомих-кухарів чи колег із професійним святом. Відзначимо, що у світі цей день з 2004 року.
Тисніть на розділ, який вас цікавить, та обирайте найкращі побажання:
Вірші для привітання з Днем кухаря
***
У світі ти один такий –
Милий кухар, дорогий!
Ти готуєш смачно, швидко,
І на кухні завжди чисто.
Все по поличках лежить,
Все сяє і блищить!
***
В офіційне свято кухарів
Хочу сказати вам пару слів:
Молоко бажаю пити,
Щоб ще років 100 прожити.
І вино трішки вживати,
Життєрадісність щоб мати.
Тільки знайте всьому міру
І життя буде зефіром!
***
Із Днем кухаря тебе вітаю
І з ранечка побажаю
Енергійним завжди бути,
Щоб перемоги всі здобути,
Щоб страви не пригорали,
а грошей було чимало!
***
Ми кухарів сьогодні вітаємо,
Адже знову свято в ваш дім прийшло!
Ми натхнення вам і надалі бажаємо,
Щоб кожного кухаря доля знайшла.
Бажаємо ми вам більше щасливих людей
Посмішок, теплих слів і гарних ідей!
***
Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття,
Хай скрізь буде лад – на роботі, в сім’ї,
І радість на серці, і хліб на столі!
Хай світлою буде життєва дорога,
Любов – від родини і ласка – від Бога!
СМС вітання до Дня кухаря
І смачний суп, і солодке варення,
Салати, рогалики і деруни -
Все це рук твоїх чудові творіння,
За них спасибі ми скажемо завжди!
***
Ви – кулінар довічний від Бога,
Ви – кухар найкращий на землі!
Нехай буде легкою завжди ваша дорога
І будьте вічно "на коні"!
У День кухаря потіште прекрасною,
Своєю фірмовою стравою від душі.
І нехай сьогодні ваш день буде ясним,
У професії бажаємо досягати вершин!
***
Кухарю, милий, вітаємо!
І від усієї душі бажаємо
Творчого натхнення,
Ліпити щоб смачні пельмені.
Сліз поменше проливати,
Коли цибулю будеш очищати!
Побажання кухарям - колегам у прозі
***
Вітаємо вас, дорогі і шановні кухаря, з професійним святом! Бажаємо вам високих досягнень, великих звершень, визнання талантів, польоту фантазії і творчого натхнення на вашому гастрономічному терені.
***
З днем кухаря! Ви даруєте людям гарний настрій і надаєте сил на весь день, оформляєте свята, дивуєте оригінальністю страв і смаковими новинками, створюєте кулінарні шедеври. Величезне спасибі за вашу працю і дар приготування страв! Зі святом!
***
Служителі кухарського мистецтва, сьогодні ваш день! Від усієї душі вітаємо з святом! Ви проклали шлях до сердець жінок і чоловіків через шлунок, ви даруєте людям свято для очей і живота, без вас не обходиться не одна важлива подія в житті кожної людини. Низький вам уклін за старання, вміння і золоті руки!
***
У радісний і світлий День кухаря хочу побажати щасливого сьогодні і радісного завтра, красивих мрій і їх здійснення! Хай кожен день буде сповнений гарним настроєм, душевними зустрічами і плідною працею. Щастя і радощів у домівку, здоров'я і благополуччя родині, натхнення і творчості. Хай сонце заглядає у вікна, а щастя в серце!
Прикольні картинки і листівки для кухарів
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