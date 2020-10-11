День художника України: Вгадай, хто автор цієї картини

11 жовтня відзначають День художника України. З цієї нагоди підготували для тебе пізнавальний тест – подивись на картини та відгадай, хто автор. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

В Україні є багато талановитих митців, але чи знаємо ми про них? Дізнайся про українських відомих художників – проходь тест!

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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