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День художника України: Вгадай, хто автор цієї картини

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цікавий тест до Дня художника України - фото 1
цікавий тест до Дня художника України

11 жовтня відзначають День художника України. З цієї нагоди підготували для тебе пізнавальний тест – подивись на картини та відгадай, хто автор. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

В Україні є багато талановитих митців, але чи знаємо ми про них? Дізнайся про українських відомих художників – проходь тест!

І ще: Виберіть каву на фото і дізнайтесь, яким буде ваш день

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

*Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

До теми: День нездорової їжі: Вгадай, скільки калорій в цій страві

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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