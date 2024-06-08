Найкращі привітання з Міжнародним днем друзів 2024: теплі слова та побажання до свята

Дружба – це неоціненний дар, що робить наше життя яскравішим і щасливішим. 9 червня ми відзначаємо Міжнародний день друзів, свято, яке нагадує нам про важливість підтримки, взаєморозуміння та радості, які ми ділимо з нашими близькими друзями.

У цьому матеріалі Радіо МАКСИМУМ зібрав для вас найщиріші привітання з цим чудовим святом. Тут ви знаймдете короткі побажання, розлогі привітання у прозі, а також віршовані рядки, які допоможуть вам виразити всю глибину своїх почуттів. Крім того, ми підготували яскраві картинки, що ідеально доповнять ваші привітання та подарують вашим друзям теплі емоції. Нехай цей день стане особливим для вас та ваших найкращих друзів, наповненим сміхом, спогадами та радістю!

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Привітання з Міжнародним днем друзів

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Вітаю з Міжнародним днем друзів! Нехай наша дружба завжди буде міцною і справжньою!

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Зі святом, мій друже! Ти робиш моє життя яскравішим та радіснішим. Дякую, що ти є!

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Вітаю з Днем друзів! Нехай наша дружба буде вічною, а спільні моменти – незабутніми!

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Щасливого Дня друзів! Ти – найкращий подарунок у моєму житті. Дякую за все!

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З Днем друзів! Нехай наша дружба завжди буде надійним притулком у світі змін!

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Друже, вітаю зі святом! Ти робиш моє життя кращим. Радіймо разом цьому дню!

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Зі святом, мій найкращий друже! Нехай наша дружба буде непохитною та неоціненною!

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Вітаю з Днем друзів! Ти завжди поруч у скрутні моменти. Дякую за твою підтримку!

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Щасливого Дня друзів! Нехай наша дружба буде прикладом для всіх!

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З Днем друзів, мій вірний товаришу! Ти робиш кожен день особливим. Радіймо разом!

Дорогий друже!

Вітаю тебе з Міжнародним днем друзів! Ти – той, хто завжди розуміє без слів, підтримує у важкі моменти і радує в щасливі. Нехай наша дружба буде міцною і незламною, як сталь, а кожна зустріч приносить лише радість та теплоту. Дякую за твою дружбу, яка є справжнім скарбом у моєму житті!

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Мій найкращий друже!

Сьогодні, у Міжнародний день друзів, хочу сказати тобі красно дякую за всі ті незабутні моменти, які ми пережили разом. Твоя підтримка і вірність є неоціненними для мене. Нехай наша дружба ніколи не знає зрад і розчарувань, а лише міцніє з кожним роком. Бажаю тобі щастя, здоров'я і успіхів у всіх починаннях!

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Моя дорога подруго!

Вітаю з Міжнародним днем друзів! Ти завжди була і залишаєшся для мене прикладом справжньої дружби. Твоє добре серце, щирість і вміння підтримати в будь-який момент роблять наше спілкування особливим. Нехай наша дружба буде вічною, а всі негаразди обходять нас стороною. Дякую тобі за все!

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Мій найрідніший друже!

З Міжнародним днем друзів! Ти – людина, на яку я завжди можу покластися. Наша дружба дарує мені натхнення і сили, щоб долати будь-які перешкоди. Бажаю тобі лише найкращого в житті, багато щасливих моментів і здійснення всіх мрій. Дякую за те, що ти завжди поруч!

***

Дорогий друже!

Вітаю тебе з цим чудовим святом – Міжнародним днем друзів! Твоя підтримка і вірність завжди були для мене незамінними. Нехай наша дружба завжди буде такою ж яскравою, як сьогоднішній день, а всі труднощі, які виникають на нашому шляху, ми легко долатимемо разом. Дякую, що ти є!

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Моя дорога подруго!

Сьогодні ми святкуємо Міжнародний день друзів, і я хочу висловити тобі свою вдячність за всі ті моменти, які ми провели разом. Ти – справжній дарунок долі, і наша дружба для мене неоціненна. Нехай кожен твій день буде наповнений радістю, щастям і теплом, а наша дружба лише зміцнюється з часом. Дякую тобі!

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Мій найкращий друже!

Вітаю з Міжнародним днем друзів! Наша дружба – це більше ніж просто спілкування, це взаєморозуміння, підтримка і безмежна вірність. Бажаю тобі нескінченної радості, здоров'я і успіхів у всіх справах. Нехай кожен наш день буде сповнений приємними моментами і сміхом. Дякую, що ти завжди поруч!

***

Моя дорога подруго!

З Міжнародним днем друзів! Ти завжди була моєю підтримкою і опорою, і я безмежно вдячна тобі за це. Наша дружба – це справжнє диво, яке приносить радість і натхнення. Нехай кожен твій день буде наповнений щастям, а всі мрії здійснюються. Дякую за твою вірність і доброту!

***

Дорогий друже!

Вітаю тебе з Міжнародним днем друзів! Ти – людина, яка завжди поруч у будь-якій ситуації, і я надзвичайно вдячний тобі за це. Нехай наша дружба буде міцною, як граніт, а всі труднощі ми подолаємо разом. Бажаю тобі щастя, здоров'я і безмежної радості в житті. Дякую за твою дружбу!

***

Моя дорога подруго!

Вітаю з Міжнародним днем друзів! Ти – мій найкращий друг, який завжди розуміє мене без слів. Наша дружба – це справжній скарб, який я ціную понад усе. Нехай кожен твій день буде наповнений радістю, любов'ю і теплом, а всі наші спільні моменти залишаються в серці на все життя. Дякую, що ти є!

Друже мій, ти як світло у житті,

Вітаю з Днем друзів тебе я щиро.

Ти завжди поруч, навіть в пітьмі,

Твоя підтримка – це моя сила.

Бажаю щастя, радості багато,

Нехай здійсняться всі твої мрії.

Дружба наша – як вічне свято,

Хай вона не знає жодної негоди.

***

Моя подруго, дорога, рідна,

З Днем друзів вітаю тебе щиро.

Ти як промінь світла, тепла,

З тобою в серці лише віра.

Хай життя твоє буде яскравим,

Щоб радість і сміх завжди поряд.

Дружба наша нехай буде твердою,

Як вічна скеля, як надійна опора.

***

З Днем друзів, друже, вітаю,

Ти – мій найкращий супутник.

Разом ми всі труднощі долаємо,

Дружба наша – справжній скарб, не руйнується.

Бажаю щастя, успіхів у всьому,

Щоб мрії здійснювались без кінця.

Завжди поруч, навіть у дощовому дні,

Твоя дружба – це мій прихисток і опора.

***

Подруго моя, вітаю з днем цим,

Дружби нашої свято, незабутнє.

З тобою кожен момент незрівнянний,

Ти робиш життя моє радісним, гармонійним.

Нехай усмішки твої яскраві

Осяюють кожен день і ніч.

Дружба наша хай буде вічною,

Як світло зірок, що сяють без кінця.

***

Друже мій, вітаю з цим святом,

День друзів – це наше спільне щастя.

Ти завжди поруч, навіть у вітрах,

Твоя підтримка – мій найкращий дар.

Бажаю тобі здоров'я і радості,

Щоб мрії здійснювались кожен день.

Дружба наша нехай буде міцною,

Як граніт, що стоїть у віках.

***

Моя подруго, вітаю з серцем,

З Днем друзів, дорогенька, тебе.

Ти як сонце, що світить у небі,

Твоя дружба – мій оберіг на життя.

Хай життя твоє буде казкою,

Щоб радість і сміх завжди були поряд.

Дружба наша нехай буде міцною,

Як криця, що не піддається негодам.

***

Друже мій, вітаю з цим святом,

День друзів – це наше велике щастя.

Ти завжди поруч, навіть у снігах,

Твоя підтримка – мій найкращий дар.

Бажаю щастя, радості без меж,

Щоб мрії здійснювались щодня.

Дружба наша нехай буде вічною,

Як зірки, що сяють у небі завжди.

***

Подруго моя, вітаю з цим днем,

Дружба наша – це справжнє диво.

З тобою кожен момент, як казка,

Ти робиш життя моє яскравим і теплим.

Нехай усмішки твої осяюють дні,

Щоб радість і щастя були поряд.

Дружба наша нехай буде міцною,

Як скеля, що стоїть у віках.

***

Друже мій, з Днем друзів вітаю,

Ти – мій найкращий друг, безперечно.

Разом ми всі труднощі долаємо,

Дружба наша – справжній скарб, не руйнується.

Бажаю тобі щастя і здоров'я,

Щоб мрії здійснювались кожен день.

Дружба наша нехай буде міцною,

Як камінь, що стоїть у віках.

***

Моя подруго, з цим святом вітаю,

З Днем друзів, дорогенька, тебе.

Ти як світло, що світить у темряві,

Твоя дружба – мій оберіг на життя.

Хай життя твоє буде радісним,

Щоб усмішки завжди були поряд.

Дружба наша нехай буде вічною,

Як зірки, що сяють у небі завжди.

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