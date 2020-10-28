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День бабусь і дідусів 2020: привітання для найрідніших зі святом
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День бабусь і дідусів у 2020 році припадає на 28 жовтня, тож сьогодні варто не забути про своїх близьких та привітати їх зі святом. Приділіть увагу і надішліть привітання бабусям та дідусям, адже вони того варті.
28 жовтня, у середу, майже по всьому світу відзначають особливе свято, а саме День бабусь та дідусів. Тож не лише батьки мають свої дні у році, а й ті люди, які завжди турбуються про всіх у сім'ї. До такої дати зібрали красиві поздоровлення у віршах та прозі, які точно сподобаються і дідусям, і бабусям.
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Привітання з Днем бабусь і дідусів своїми словами
Бабусю та дідусю, вітаємо вас зі святом! Нехай ваша життєва чаша буде переповнена щастям, здоров’ям і любов’ю! Нехай всі ваші бажання збудуться! І хай у вас все буде так, як ви того бажаєте!
***
Вітаю моїх дорогих бабусю і дідуся з вашим святом! Бажаю вам, рідні, міцного здоров'я, довгих років життя, сил, енергії, щастя і миру. Нехай вас завжди зігріває наша турбота і любов. Дуже дякую за ваші терпіння, ласку, підтримку і мудрі поради.
***
Сьогодні день найулюбленіших близьких для кожної дитини, адже саме бабусі й дідусі завжди готові побалувати малюка і зробити поступки там, де батьки будуть категорично проти. З Днем Бабусь і Дідусів! Нехай вони довше будуть здорові і щасливі своїм онукам.
***
У день хочеться побажати бабусям і дідусям палац добробуту, вагон терпіння, мішок грошей, якомога більше усмішок і доброти, міцної дружби, яскравих вражень, задоволення від життя і чарку сліз радості від того, що в тебе це все є!
***
Наші улюблені бабусі і дідусі, ви в житті чимало побачили, набралися мудрості і нам трохи передали. Поспішаємо привітати вас зі святом! Бажаємо, щоб онуки і діти вас цінували, любили, а бурі і хвороби, щоб повз проходили. Нехай виплати країна вам підвищить раз в сто, а всі гіркоти і смутки хай відступлять, немов за помахом чарівної палички! Завжди будемо вам вдячні! З Днем бабусь і дідусів!
Поздоровлення з Днем бабусь і дідусів у віршах
Немає слів, щоб вдячність передати
За вашу доброту та за любов,
За світ казок, що ви нам дарували
І за тепло, яке даруєте нам знов.
Нехай вам завжди таланить, рідні,
Нехай в саду життя тьохкають солов’ї,
Бажаєм вам за сто в здоров’ї жити,
Добра і щастя в вашому житті!
***
Здоров’я поспішаєм побажати,
І літ багато золотих прожити,
Бажаємо не тільки онуків доглядати,
А й правнуків женити.
***
Радості та здоров’я бажаємо,
Душевної сили про запас,
І низький уклін вам, рідні,
За все, що робите для нас,
За ваші невтомні турботи,
За достаток сімейного тепла,
Дай Бог, щоб у всьому вам І далі
хай кожна днина казкою була.
***
В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень!
Від друзів – щирих привітань,
Від зірок – здійснення бажань!
Від сонця – світла і тепла,
Щоб доля щедрою була!
І не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік!
***
Осінній день, зігрітий теплотою,
Адже бабуся і дідусь зі мною.
Тримайте, дорогі, привітання:
Слова любові, добра і поваги.
Ви ангели для онуків і підтримка,
Дітей своїх опора і надія.
Живіть же, рідні, до ста літ,
Без смутку, суму і без бід!
***
Вітальні листівки з Днем бабусі і дідуся
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