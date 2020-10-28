День бабусь і дідусів 2020: привітання для найрідніших зі святом

День бабусь і дідусів у 2020 році припадає на 28 жовтня, тож сьогодні варто не забути про своїх близьких та привітати їх зі святом. Приділіть увагу і надішліть привітання бабусям та дідусям, адже вони того варті.

28 жовтня, у середу, майже по всьому світу відзначають особливе свято, а саме День бабусь та дідусів. Тож не лише батьки мають свої дні у році, а й ті люди, які завжди турбуються про всіх у сім'ї. До такої дати зібрали красиві поздоровлення у віршах та прозі, які точно сподобаються і дідусям, і бабусям.

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Привітання з Днем бабусь і дідусів своїми словами

Бабусю та дідусю, вітаємо вас зі святом! Нехай ваша життєва чаша буде переповнена щастям, здоров’ям і любов’ю! Нехай всі ваші бажання збудуться! І хай у вас все буде так, як ви того бажаєте!

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Вітаю моїх дорогих бабусю і дідуся з вашим святом! Бажаю вам, рідні, міцного здоров'я, довгих років життя, сил, енергії, щастя і миру. Нехай вас завжди зігріває наша турбота і любов. Дуже дякую за ваші терпіння, ласку, підтримку і мудрі поради.

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Сьогодні день найулюбленіших близьких для кожної дитини, адже саме бабусі й дідусі завжди готові побалувати малюка і зробити поступки там, де батьки будуть категорично проти. З Днем Бабусь і Дідусів! Нехай вони довше будуть здорові і щасливі своїм онукам.

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У день хочеться побажати бабусям і дідусям палац добробуту, вагон терпіння, мішок грошей, якомога більше усмішок і доброти, міцної дружби, яскравих вражень, задоволення від життя і чарку сліз радості від того, що в тебе це все є!

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Наші улюблені бабусі і дідусі, ви в житті чимало побачили, набралися мудрості і нам трохи передали. Поспішаємо привітати вас зі святом! Бажаємо, щоб онуки і діти вас цінували, любили, а бурі і хвороби, щоб повз проходили. Нехай виплати країна вам підвищить раз в сто, а всі гіркоти і смутки хай відступлять, немов за помахом чарівної палички! Завжди будемо вам вдячні! З Днем бабусь і дідусів!

Поздоровлення з Днем бабусь і дідусів у віршах

Немає слів, щоб вдячність передати

За вашу доброту та за любов,

За світ казок, що ви нам дарували

І за тепло, яке даруєте нам знов.

Нехай вам завжди таланить, рідні,

Нехай в саду життя тьохкають солов’ї,

Бажаєм вам за сто в здоров’ї жити,

Добра і щастя в вашому житті!

***

Здоров’я поспішаєм побажати,

І літ багато золотих прожити,

Бажаємо не тільки онуків доглядати,

А й правнуків женити.

***

Радості та здоров’я бажаємо,

Душевної сили про запас,

І низький уклін вам, рідні,

За все, що робите для нас,

За ваші невтомні турботи,

За достаток сімейного тепла,

Дай Бог, щоб у всьому вам І далі

хай кожна днина казкою була.

***

В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень!

Від друзів – щирих привітань,

Від зірок – здійснення бажань!

Від сонця – світла і тепла,

Щоб доля щедрою була!

І не спинити часу лік,

Нехай щастить весь довгий вік!

***

Осінній день, зігрітий теплотою,

Адже бабуся і дідусь зі мною.

Тримайте, дорогі, привітання:

Слова любові, добра і поваги.

Ви ангели для онуків і підтримка,

Дітей своїх опора і надія.

Живіть же, рідні, до ста літ,

Без смутку, суму і без бід!

***

Вітальні листівки з Днем бабусі і дідуся

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