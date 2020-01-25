Тетянин день 2020: значення імені, сумісність і характер власниць

Тетяни святкують свій День Ангела 25 січня. Читайте далі та дізнайтеся все про значення імені Тетяна: особливості, походження, характер, а також любовну й професійну сумісність іменинниць.

Ім'я Тетяна має римське походження й означає "засновниця". Ім'я має біблійське коріння, а покровителькою всіх власниць цього імені є свята мучениця Тетяна Римська. Свій День Ангела Тані святкують раз на рік – 25 січня.

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Характер власниць імені Тетяна

Ім'я Тетяна чудово підходить дівчатам, які народилися під знаком зодіаку Козоріг. У дитинстві дівчатка з цим іменем емоційні, старанні та серйозні. Навколишнім може видаватися, що маленька Таня сувора, але за такою маскою може ховатися рухлива та весела дитина. Також Тетянка зможе захистити себе, а у колі однолітків Таня – лідер. Зазвичай у Тані характер рішучий. Вона упевнена в собі, відкрита, весела та з тонким почуттям гумору. У Тетян сильна інтуїція, тому варто довіряти її передчуттю. У спілкуванні вона легка, а з дорослішанням честолюбство Тетяни зростає. Вона бажає отримати хорошу освіту та зробити вдалу кар'єру. Тетяна не любить шумних компаній, вважає за краще у вільний час почитати на самоті. Які професії підходять Тетяні Зважаючи на характер Тетяни, то у майбутньому їй варто обирати професію, яка тісно пов'язана з творчістю. Попри це Таня може виконувати будь-яку роботу, якщо у неї є мотивація. Вона не шукає легких шляхів, тому вибирає складні, відповідальні професії де стане в пригоді її інтелект. Також дівчина у всьому прагне бути кращою. Тетяна – пунктуальна та відповідальна. На роботі Тетяну поважають, але не особливо люблять через принциповість, адже Таня безкомпромісна та строга до підлеглих. Вона вперта, владна, цілеспрямована, не терпить заперечень, часом деспотична, егоцентрична, не сентиментальна, хоча вважає себе такою. А ще Тетяні щастить в азартних іграх. Також Тетяна захоплюється суб'єктивна. У неї є ділова хватка, гострий розум, потенціал, але улюблена приказка: "Краще синиця в руках, ніж журавель у небі!" Сумісність імені Тетяна Вважається, що Тетяні найкраще будувати стосунки з чоловіками, яких звуть Анатолій, Валерій, Іван, Олег, Сергій, Ігор. Це найкраща романтична сумісність – вона буде щаслива у шлюбі з цими чоловіками! У любовних справах Тетяна однолюб. У шлюбі Таня – чудова господиня. Попри зайнятість вона встигає переробити всю домашню роботу. Як правило, Тетяни вдало виходять заміж, надаючи чоловіку обов'язок та право забезпечувати сім'ю. Якщо чоловік перестане влаштовувати Таню, вона стане ініціатором розлучення. Сім'я для Тетяни багато значить, тому вона не пов'яже свою долю з ким попало. Нерідко у Тетяни вдаліше складається другий або третій шлюб. Перший шлюб легко розпадається, навіть попри наявність дітей. Читайте також: Картинки з Днем ангела для привітання з іменинами