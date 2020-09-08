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День ангела Наталії 2020: значення імені та характер його власниць
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День ангела Наталії іменинниці святкують 8 вересня. Читайте далі та дізнайтеся все про значення імені Наталі: які особливості цих дівчат, походження, характер, а також любовну й професійну сумісність.
Ім'я Наталія має латинське походження й означає "рідна" або "різдвяна". Найпопулярнішою версію є те, що ім'я Наталія з'явилась від "dies natalis" – "день народження", "Різдво". Свій День Ангела власниці цього імені святкують 8 вересня.
До теми: Привітання з Днем ангела українською на іменини
Характер власниць імені Наталія
Ната незмінно життєрадісна. Вона любить фантазувати та захоплюється часом так, що забуває про реальність. Дівчинка не любить змін, хоч і не завжди показує це. У компанії однолітків Наташа - головна. Вона володіє буйним розумом, дуже схильним до зіставлень і аналізу, тому джерело її ідей невичерпне.
Наталя приємна в спілкуванні та мила особа. Їй притаманні такі риси характеру, як чесність і моральність. Наталя не братиме участь в непорядних справах та не здійснюватиме негідні вчинки. Почуття власної гідності буде характеризувати весь її життєвий шлях.
Наталя дуже вперта. Вона не боїться праці, може бути запальною і в гніві безпосередньо висловлює все, що думає про кривдника. Однак з боку її прямолінійність може не впадати в очі – Наталя виглядає скромною дівчиною. При спілкуванні з дівчиною в очі неодмінно впадає її доброзичливість щодо співрозмовника, повна впевненість в собі.
Які професії підходять для Наталі
Від природи Наталя дуже обдарована людина. Майже в будь-якій області дівчину чекає успіх, неважливо чи вибере собі Наталя творчу професію або займеться наукою. Найменш цікава для дівчини торгівля, хоча певних успіхів вона може досягти й в бізнесі.
На роботі для Наталі характерні працьовитість та підвищена працездатність. Вона тримає дистанцію з колегами та лише зрідка дозволяє собі побути розслабленою. Успіх Наталії характерний майже у всіх типах робіт. Її ім'я позитивно позначається на просуванні по кар'єрній драбині, хоча з урахуванням її працездатності та талановитості, це лише мала частина її успіху.
Наталя подвоює роботу, якщо її хвалити та зовсім опускає руки, якщо лаяти. Навіть найменше зауваження може її зачепити, а ось запам'ятовує вона образи надовго. Знайдіть спосіб донести інформацію про ситуацію без зауважень і тоді Наталя підкорить усі вершини.
Сумісність імені Наталія
Вважається, що Наталі найвдаліше будувати романтичні стосунки з чоловіками, яких звуть Гавриїл, Гліб, Микола, Остап, Трохим, Ростислав, Кирило, Святослав, Єгор, Юхим, Геннадій, Герасим, Гордій і Макар. Це найкращий варіант сумісності, адже у шлюбі з ними Наталка здатна справді розкритись та почуватись щасливою.
Сім'я для Наталки – найважливіше в її житті. Чоловіка вона вибирає досить швидко, претендентів на руку і серце задосить. Вона створить найзатишніший будинок і буде найкращою матір'ю, але періодично їй потрібно буде від усього цього відпочити та побути слабкою. У цьому вона навряд чи зізнається, але це вже завдання близьких.
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