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День ангела Дмитра 2019: значення імені та характер його власників
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День ангела Дмитра – чудове свято для іменинників. Розповідаємо вам про значення імені Дмитро та його особливості, походження, характер, а також сумісність з професіями та іншими іменами.
Ім'я Дмитро має грецьке походження й означає "Той, хто належить Деметрі" або "плід земний". Деметру вважали богинею землі та родючості. Свій День Ангела власники цього імені святкують 8 листопада, а ще 24 лютого, 28 травня, 1 червня, 16 червня, 24 вересня, 4 жовтня, 10 листопада, 28 листопада.
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Характер власників імені Дмитро
Це четверте за популярністю чоловіче ім'я після Сергія, Олексія та Олександра.
Дмитро чудово підходить хлопцям, які народилися під знаками зодіаку Козеріг, Риби або Рак. У дитинстві діти з цим іменем володіють такими якостями: доброта, активність, гнучкість. У дитинстві Дмитро має схильність суворо дивитися на інших та замикатися в собі. Мами бачать свої нездійснені мрії в синах, тому і балують їх.
Зазвичай у Дмитра характер впертий, вибуховий, вольовий. Він вірний у дружбі, дуже товариський, але ужитися з ним важкувато. Часто реальність замінює йому політ уяви.
Які професії підходять для Дмитра
Зважаючи на характер Дмитра, то у майбутньому його варто обирати професію, які тісно пов'язані зі спілкуванням з людьми. Дмитру більше підходить професія дослідника або програміста, подобається медицина. Також можливі хороші успіхи в торгівлі.
Якщо Дмитро буде дуже балакучий, то не доб'ється великих успіхів у житті. Кращих ораторів, ніж Дмитро, знайти важко. Розум у Дмитра – холодний, живий та аналітичний. Він вивчає питання досконало, а лише потім робить висновки.
Дмитру не вистачає дипломатичності, але при цьому він завжди керується логікою. Він прагнув завжди бути неперевершеним і найкращим. Все життя Дмитра – це ланцюг успіхів і провалів, злетів і падінь. Часто його лінь не сприяє стабільності.
Сумісність імені Дмитро
Вважається, що для Дмитра найкраще будувати стосунки з жінками, яких звуть Ганна, Поліна, Світлана, Тетяна, Олена, Любов, Наталія, Людмила, Ельвіра. Це ідеальна сумісність – він буде щасливий у шлюбі з цими жінками!
Дмитро – надійний чоловік. Він справжній та щирий у стосунках, проте бувають й повторні шлюби. Проблемою може стати те, що найбільшим авторитетом у Дмитра завжди користується мати. Дружині доведеться помізкувати, щоб створити для Дмитра бажаний рівень життєвого комфорту.
Дмитро привабливий і сміливий. Швидко закохується, але також швидко остигає.
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