Голлівудська актриса з'явилася на публіці у жовтій вишиванці

Відома актриса Демі Мур наділа вишиванку від українського бренду. Варто зазначити, що український наряд зірці дуже пасує.

56-річна голлівудська актриса Демі Мур з'явилася на публіці в яскраво-жовтій сукні-вишиванці від українського бренду Vita Kin.

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Для світського заходу, який був присвячений десятій річниці шлюбу колишнього чоловіка Брюса Вілліса, знаменитість вирішила вибрати досить нестандартний наряд. Пекуча брюнетка з'явилася в довгій вишиванці з поясом, розшитій білими візерунками.

Виріб з льону надавав образу Демі неймовірної натуральності і легкості. Світський вихід актриси доповнило розпущене волосся і темні сонцезахисні окуляри.

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