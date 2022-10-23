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Декілька простих порад для тих, кого часто турбує печія

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Печія - фото 1
Печія / mirnov

Хоча б раз у житті кожна людина відчувала печію. Зазвичай причини очевидні – погане харчування та нездоровий спосіб життя. Тому здається, що печія нешкідлива. Але не все так просто. Що ж робити?

Стан печіння у нижній третині стравоходу значно погіршує життя людини. Ігнорувати симптом складно і не рекомендується, слід звернутися за допомогою до лікаря, пише fresh.

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Печія може призвести до ряду несприятливих наслідків за відсутності лікування, і якщо її недооцінювати. Поступово під впливом соляної кислоти на слизовій оболонці стравоходу можуть утворюватися ерозії, виразки. Епітелій, яким вистелений орган, може видозмінюватися, викликаючи передраковий стан. Тому при виникненні печіння у животі рекомендується лікуватися.

Дієтологи пропонують кілька простих порад для тих, кого часто турбує печія:

  • Їсти повільно, таким чином ви не заковтуєте повітря, що дуже важливо для контролю печії
  • Вживати їжу теплою, 40-45 градусів
  • За можливості дещо послабити пояс на талії під час їжі
  • Не набувати горизонтального положення після їжі
  • І не терпіти печію, а вживати заходів
Напій з алое- фото 484767
Напій з алое

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