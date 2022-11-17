Де в Україні найсерйозніші проблеми зі зв'язком: список областей

Через цинічні атаки росіян по критичній інфраструктурі в Україні чимало міст залишились без світла та нормального зв'язку. У яких областях найскладніша ситуація - дізнавайтесь далі.

Російські окупанти продовжують атакувати українські міста, а після ударів по енергетичній інфраструктурі чимало областей опинились без електрики та мережі. Очільник Мінцифри Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі назвав регіони з найважчою ситуацією. Станом на вечір 17 листопада 9 областей все ще не можуть нормально користуватись мережею.

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За словами міністра, лише за добу енергетики та мобільні оператори зуміли відновити роботу 3 тисяч базових станцій, а також повернути зв'язок Житомирщині та Харківщині.

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Загалом зараз у 9 областях все ще труднощі зі зв'язком. На Одещині працює 38% мереж, На Миколаївщині – 67%, на Хмельниччині та Волині – 69%, на Чернігівщині – 77%, на Київщині – 78%, на Закарпатті – 79%, на Львівщині – 81%, на Вінниччині – 82%, – ділиться Федоров.

Він також наголосив, що така ситуація є тимчасовою, оскільки всі фахівці працюють без перерв, щоб максимально швидко відновити зв'язок. Федоро порадив використовувати національний роумінг та точки Wi-Fi, якщо є така можливість.

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