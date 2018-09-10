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Даша Астаф'єва збентежила фанатів занадто коротким платтям

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Даша Астаф'єва приміряє образ примхливої ​​кінозірки - фото 1
Даша Астаф'єва приміряє образ примхливої ​​кінозірки / instagram

Співачка Даша Астаф'єва показала апетитні форми у екстремально маленькій сукні.

Зараз Даша Астаф'єва знімається в новому українському фільмі "Продюсер".

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Днями зірка поділилася в своєму Instagram-акаунті пікантною фотографією, зробленою у самий розпал знімального процесу: на ній красуня позує в мікро-сукні, що підкреслює всі плюси її фігури. "Як думаєте, кого граю в @producermovie?!" – запитала Даша у своїх шанувальників в підписі під жарким кадром. Не будемо спойлерити, розповімо лише, що в фільмі "Продюсер", який буде знятий в голлівудському стилі фільму-подорожі, Даша Астаф'єва приміряє образ примхливої ​​кінозірки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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