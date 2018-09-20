Дантес зізнався, чому робив боляче всім дівчатам до Дорофєєвої

Шоумен та ведучий Вова Дантес став зірковим гостем розважального шоу "Слава+". У новому випуску чоловік Наді Дорофєєвої розкрив несподівану таємницю зі свого життя.

Володимир Дантес у відповідь на запитання ведучого шоу Слави Дьоміна зізнався, що в юності він тривалий час мстив дівчатам, аж поки не зустрів Надю Дорофєєву.

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За словами співака та шоумена, він так поводився через психологічну травму. "Мене кинула одна дівчинка. Я їй сказав, що люблю її, а вона сказала, що ніколи не любила мене. І тоді це так вдарило по-моєму дитячому мозку, що я вирішив карати всіх дівчат", – поділився він.

Відтоді Дантес закохував у себе дівчат та кидав їх без жодних підстав. "Я їх кидав або робив дуже боляче. Чомусь через одну дурепу я робив боляче всім іншим", – підкреслив шоумен.

Більше зізнань – дивіться у відео!

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