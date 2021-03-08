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Дамський каприз: рецепт смачного салату, який їй точно сподобається

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Як приготувати Дамський каприз - фото 1
Як приготувати Дамський каприз / pikabu

Чудовий салат на святковий стіл з легким копченим ароматом. Він легко складе конкуренцію звичним нам салатам. Набір продуктів гарантує успіх страві. Смачно!

Інгредієнти:

  • 400 г курячого філе (можна курячих стегон)
  • 1 банка консервованих ананасів
  • 3 зубчики часнику, 200 г твердого сиру
  • 70 г горіхів (кедрові / волоські / мигдальні)
  • сіль, перець, майонез

Спосіб приготування:

  1. Відваріть куряче філе у солоній воді і відкладіть на годинку, щоб м'ясо охололо. Тим часом відкрийте консервовані ананаси, наріжте їх кубиками, якщо ж вони вже кубиками, тоді відкиньте їх на сито, щоб витік сироп.
  2. На великій тертці натріть сир, одну частину приберіть в окрему тарілку, а в іншу видавіть зубчики часнику. У цю ж суміш додайте майонез і ретельно перемішайте.
  3. Далі подрібніть горіхи, а тепле куряче філе (або стегна) наріжте кубиками. Починаємо формувати салат шарами: м'ясо, майонез, консервовані ананаси, часниково-сирна суміш.
  4. Зверху посипте салат г горіхами і натертим сиром. Поставте страву на пів години в холодильник і подавайте до столу.
Дамський каприз: рецепт смачного салату, який їй точно сподобається - фото 450672

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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