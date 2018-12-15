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Ця популярна спеція сприяє відбіленню зубів

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Додайте до свого раціону цю спецію - фото 1
Додайте до свого раціону цю спецію / mport

Для досягнення голлівудської посмішки та позбавлення від зайвої ваги не обов'язково звертатися до послуг стоматологів і дієтологів, запевняють вчені.

Експерти продовжують вивчати корисні властивості рослин і їх вплив на організм людини. У першу чергу фахівці звертають увагу на залежність здоров'я окремо взятих етнічних груп від харчових звичок. Так, наприклад, при дуже низькому рівні гігієни жителі країн, у яких вживають велику кількість куркуми, рідко страждають від серйозних захворювань порожнини рота і відрізняються неабиякою стрункістю.

І ще: Ця повсякденна звичка руйнує зубну емаль

Фахівці кафедри Оральної патології в Індійському університеті Пенджабу вивчили властивості кореня куркуми і прийшли до висновку, що ця спеція може допомогти у відбілюванні зубів. У традиційній індійській медицині куркуму століттями використовували через її протизапальні, антиоксидантні та антисептичні властивості.

Достатньо щодня використовувати приготовлену в домашніх умовах пасту: крапельку рослинної олії потрібно нанести на зубну щітку і зверху нанести шар меленого кореня куркуми. Чистити зуби слід три хвилини. Повторювати процедуру потрібно два-три рази на тиждень. Уже через місяць будуть помітні перші результати.

Відбілити ваші зуби допоможе куркума - фото 295226
Відбілити ваші зуби допоможе куркума / Pro-Consulting

Дослідники відзначають, що куркума не тільки відбілює зуби, але і покращує стан ясен. Вона навряд чи допоможе впоратися з пародонтитом на запущеній стадії, але перші ознаки вона здатна вилікувати.

Крім того, куркума – це простий, повністю натуральний і доступний засіб проти небажаних кілограмів. Про те, що куркума знижує вагу, повідомляє журнал "Біохімія та харчування", який опублікував результати дослідження корейських вчених. Куркумін змінює склад жирових клітин, трансформуючи "шкідливий" жир на "корисний" коричневий. Половину чайної ложки порошку розчиненого у склянці молока потрібно пити вранці та ввечері. Цей коктейль прискорює метаболізм і зменшує апетит.

Контрольна група добровольців, яка брала участь в експерименті, показала, що загальна вага 56 добровольців знизилася за шість тижнів на 184 кілограми. Примітно, що ніяких інших змін у своєму раціоні або способі життя учасники не практикували.

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Джерело: Med2
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