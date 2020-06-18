Цитати про тата українською: гарні фрази та афоризми про батька

Тато – важлива людина у житті кожного! Ми зібрали для вас гарні та зворушливі цитати про найріднішого чоловіка. Прочитайте красиві слова про батька та нагадайте йому, що ви його поважаєте та любите.

Знайдіть час на важливі слова, щоб сказати: "Тату, я люблю тебе! Як ти?" Ми забуваємо про це, але якими важливими часом бувають кілька простих фраз.

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Ми підготували для вас 30 цитат відомих людей про татусів та батьківство, які ще раз нагадають про те, що тато – важлива людина у нашому житті!

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Стати батьком зовсім легко. Бути батьком, навпаки, важко. (В. Буш)

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Неважливо, ким насправді був мій батько; важливо, яким я його пам'ятаю. (Енн Секстон)

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Любов батька – виняткова, вона не схожа на любов матерів, в ній мало слів. Але вона неоціненна.

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Косметика робить дівчину гарненькою, але тільки усмішка батька дозволяє обличчю дочки виблискувати красою!

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У кожному хорошому батькові є щось від матері. (Лі Соак)

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Батьки люблять своїх дітей тривожною і поблажливою любов'ю, яка псує їх. Є інша любов, уважна і спокійна, яка робить їх чесними. І така справжня любов тата. (Д. Дідро)

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Чому батько любить сина сильніше, ніж син батька? Тому що син – його творіння. Всі бувають прихильні до того, що вони самі створили. (Арістотель)

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Похвала батька – найсильніша з мотивацій.

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Найкраще, що батько може зробити для своїх дітей – це любити їх матір.

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Без хороших батьків немає хорошого виховання, не зважаючи на всі школи, інститути та пансіонати. (Н. М. Карамзін)

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Мій батько ніколи не говорив, що любить мене. Однак по його вчинках я завжди розумів, що він любить мене понад усе на світі.

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Будь-якого працівника – від сторожа до міністра – можна замінити таким же або ще більш здібним працівником. Хорошого ж батька замінити таким же гарним батьком неможливо. (В. О. Сухомлинський)

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Відразу після Бога йде батько. (Вольфганг Моцарт)

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Жоден чоловік не зможе полюбити вас сильніше, ніж любить тато.

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Життя – сувора штука, без другого батька не обійтися, на цей випадок і існує хрещений батько.

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Знаєш, тату, мені сказали, що я на тебе схожа – це був найкращий комплімент в моєму житті.

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Найголовніший внесок у виховання дитини – правильно обраний тато...

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Будь-хто може стати батьком, але тільки особливий стає татом.

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Якщо чоловік після робочого дня або у вихідні бажає проводити час з сім'єю, а не з друзями – це не означає, що він підкаблучник! Це означає, що він найкращий чоловік і тато на світі!

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Дочка – єдина жінка, перед якою тато не повинен намагатися виглядати розумним, сильним, мужнім. Для дочки її тато і так найкращий.

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Кожній дитині потрібен тато. Батько. А не просто слово.

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Цінуйте батьків так само, як і матерів. Татусі говорять менше, але переживають за нас так сильно, як і мами.

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Дорогий тату! Можливо, одного разу я зустріну принца, але ти назавжди будеш моїм королем.

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Так хочеться від чоловіка розуміння і зізнань у любові... Подзвоню татові!

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Я знаю, що мій батько не хотів би мене побачити сумним і переможеним – саме заради цього я борюся щодня, щоб бути щасливим і радісним. Я знаю, що батько мене бачить і хоче, щоб я був таким. (Кріштіану Роналду)

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Мама – для дитинства, тато – для юності.

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Розсудливість батька є справжньою настановою для дітей. (Демокріт)

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Батько – це той, хто вчить дитину, як торувати дорогу у великий світ.

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Ось всі пишуть: люблю матусю, матуся найкраща! Я з цим згоден, але чому забули про батьків? Ось у мене тато теж найкращий! І у кожного з нас батько найкращий... Саме для нас!

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Буває, що батьки не люблять дітей, але немає дідів, які б не любили онуків. (Віктор Гюго)

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