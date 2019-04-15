Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга

Технічний прогрес змінив нашу реальність та звички. Полювання за лайками витіснила справжні емоції, а великі міста – натуральні, справжні природні місця.

Легендарний бренд Zubrowka пропонує задуматись про справжні цінності, перевірити, як добре ти знаєш свого друга та виграти подарунковий набір для твоєї веселої компанії друзів від легендарного бренду Zubrowka!

Радіо Максимум та ТМ "Zubrowka" запрошує усіх тих, хто цінує справжнє взяти участь у крутезній грі. Щодня нас вас чекає маса позитивних емоцій, цікаві розіграші та унікальні подаруночки.

Як та що робити, аби стати власником призів від ТМ "Zubrowka"?

Все просто:

Надсилай слово "Зубровка (Zubrowka)" разом з номером кращого друга на редакційний вайбер радіо Максимум 063 20 111 24. Вмикай улюблене радіо Максимум – щодня з 17:00 до 18:00. Відповідай на неочікувані та каверзні питання про свого друга від наших ведучих. Дізнавайся, що відповість на ці ж питання твій друг. З тебе і твого друга однакові відповіді – з нас винагорода!

Цікаво? Тоді ти потрапив за правильною адресою, адже чудові подарунки вже чекають на тебе!

І пам’ятай: цінуй справжнє! Справжнє спілкування, справжніх друзів та справжні емоції!

Бажаємо успіху!

ПРАВИЛА АКЦІЇ

Заохочення дня: Один подарунковий набір від ТМ "Zubrowka"