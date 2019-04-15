Правила акції "Цінуй справжнє"

Назва активності – «Цінуй справжнє» (далі – «Правила» та «Активність» відповідно)

Замовник Активності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУСТ УКРАЇНА» (далі – «Замовник»)

Виконавець Активності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕЙЛМЕДІА" (далі – «Виконавець»)

Дана Активність не є лотереєю або азартною грою.

1. УЧАСНИКИ АКТИВНОСТІ

1.1. Участь в Активності мають право взяти дієздатні фізичні особи – громадяни України, яким на початок Періоду проведення Активності виповнилося 18 років та за умови виконання ними умов участі в Активності (далі – «Учасник Активності»/«Учасники Активності»).

1.2. Учасниками Активності не визнаються й не мають права брати участь в Активності:

1) особи, яким на момент проведення Активності ще не виповнилося 18 років;

2) особи, які не виконали умови цих Правил.

3) особи, які перебувають у трудових відносинах із Замовником та/або Виконавцем;

2. ПЕРІОД І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКТИВНОСТІ

2.1. Період проведення Активності — з 18 годин 00 хвилини за київським часом «15» квітня 2019 року по 19 годину 00 хвилину за київським часом «15» травня 2019 року включно, за виключенням вихідних, святкових, неробочих днів, днів пам’яті і днів трауру (скорботи, жалоби) (далі по тексту – «Період проведення Активності»), а саме це період, протягом якого можна стати Учасником Активності.

2.2. Активність проводиться по всій території України, крім неконтрольованих територій, перелік яких визначений в законодавчих актах, зокрема: території Автономної Республіки Крим та території проведення операції Об'єднаних сил.

2.3. Організатор Активності має право на зміну періоду проведення Активності, території, а також інших умов проведення даної Активності, шляхом розміщення Правил в новій редакції на сайті https://maximum.fm/. Якщо Учасник продовжує брати учать в Активності після внесення змін до Правил, він вважається таким, що прийняв такі зміни до Правил.

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКТИВНОСТІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКТИВНОСТІ

3.1. Щоб стати Учасником Активності та мати право претендувати на Заохочення дня, необхідно зареєструватися в Період проведення Активності, з понеділка по п’ятницю, у проміжку часу з 08:00 до 18:15, надіславши на вайбер радіостанції MaximumFM 063 20 111 24 слово Зубровка (Zubrowka) та дочекатись дзвінка від ведучих. За допомогою сервісу random.org ведучі із списку зареєстрованих учасників дня обирають номер телефону та дзвонять до Учасника . Завдання Учасника - прослухати запитання від ведучих, які стосуються його друга, та відповісти на них. Ті ж запитання ведучі ставлять другу Учасника, номер телефону якого Учасник лишає у вайбері під час реєстрації. Якщо відповіді Учасника та друга Учасника збігаються – Учасник стає Переможцем дня та отримує право на отримання Заохочення дня від торгової марки «Zubrowka».

3.2. У разі якщо особа, що була визначена як Переможець дня/тижня, не виконала будь-яких умов, визначених у цих правилах, така особа не отримує право на отримання Заохочення дня/тижня.

3.4. Учасник, що був визначений, як Переможець дня/тижня, повинен протягом 5 (п’яти) робочих днів від дня визначення його як Переможця дня/тижня, надати наступні документи та інформацію на електронну пошту: [email protected], а саме: прізвище, ім’я, по-батькові, скановану копію першої сторінки паспорта громадянина України або скановану копію ID картки (з двох сторін). Копії повинні бути чіткими та не містити ознаки обробки за допомогою графічного редактора; адресу відділення Нової Пошти, на яку Переможець бажає отримати Заохочення; власний мобільний номер телефону.

3.5. Результати визначення Переможців Активності, які отримають Заохочення, вважатимуться остаточними та не підлягають оскарженню. Замовник/Виконавець Активності залишає за собою право відмови у видачі Заохочення без будь-яких пояснень або повторного визначення Переможця Активності.

4. ЗАОХОЧУВАЛЬНИЙ ФОНД АКТИВНОСТІ

5.1. Заохочувальний фонд Активності обмежений та його кількість може бути змінена Замовником Активності (збільшена/зменшена або Замовник може включити в Активність додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами).

4.2. Заохочувальний фонд Активності складається з:

4.2.1. Заохочення дня: 1 (один) подарунковий набір від ТМ «Zubrowka». (Усього:18 штук).

4.3. Характеристики Заохочень, виробники/зміст/наповнення, тощо визначаються на розсуд Замовника. Зовнішній вигляд Заохочень може відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах. За якість та технічні характеристики Заохочень відповідальність несуть відповідні виробники таких товарів/безпосередні надавачі послуг. Заохочення можуть не відповідати очікуванням Учасників.

4.4. Замовник залишає за собою право самостійно визначати постачальників товарів і послуг, для придбання передбачених Заохочень.

4.5. Заохочення можуть бути отримані Учасниками Активності, що здобули право на отримання таких Заохочень, тільки на умовах цих Правил.

4.6. Заохочення, що підлягає врученню Учаснику, що здобув право на отримання Заохочення за результатами Активності, але не виконав усіх умов даних Правил, або будь-яким іншим чином втратив право на отримання Заохочення, використовується Замовником/Виконавцем Активності на власний розсуд.

4.7. Заохочення Активності призначено для особистого використання Учасником Активності і не може мати ознаки рекламного чи комерційного замовлення.

4.8. Заміна Заохочення Активності грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення Активності обміну не підлягає.

4.9. Замовник/Виконавець Активності не несуть ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Заохочень Учасниками Активності після їх одержання, зокрема, за неможливість Учасниками Активності скористатись наданим Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.

4.10. Учасник може стати Переможцем та отримати право на Заохочення лише 1 (один) раз протягом даної Активності.

4.11. Видача заохочення, як і сама Активність, не несуть за мету підвищити попит покупців на Заохочення як товар і зростання продажу на цей товар, а також не має за мету в результаті такої активності заохотити Учасників до його вживання.

5. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ АКТИВНОСТІ

5.1. Заохочення Активності надається Учаснику Активності, що здобув право на його отримання, та належним чином виконав усі умови цих Правил, шляхом надсилання за адресою та іменем, які Учасник вказав у заявці на отримання Заохочення. Заохочення надсилається протягом 45 календарних днів з моменту підтвердження прийняття необхідної інформації від Учасника Активності. Переможець може самостійно отримати Заохочення за адресою, узгодженою із Виконавцем Активності.

Увага! Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за достовірність наданих Учасником Активності персональних даних.

Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за роботу поштових служб, інших служб зв’язку та третіх осіб.

5.2. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання передбаченої інформації є необхідною умовою отримання Заохочень.

5.3. Замовник/Виконавець не відповідають за виконання зобов'язань, опублікованих у цих Правилах, у випадку якщо учасник Активності, що одержав право на отримання Заохочення, не скористався таким правом у визначені терміни й порядку, передбаченими цими Правилами. Заохочення видаються тільки за умови належного виконання Учасниками всіх вимог, які передбачені даними Правилами проведення Активності.

5.4. Замовник має право відмовити у видачі відповідного Заохочення Учаснику, що отримав таке право, якщо такий Учасник не виконав умов цих Правил. При цьому такий Учасник не має права на одержання будь-якої компенсації вартості відповідного Заохочення.

5.5. Замовник/Виконавець не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками і прав на отримання Заохочень. Замовник/Виконавець не беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

6. ПРАВОВІ УМОВИ

6.1. Факт участі в Активності, означає згоду Учасника Активності з даними Правилами. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

6.2. Беручи участь в Активності, Учасник тим самим надає Замовнику та Виконавцю свою повну згоду на збір та обробку його персональних даних та внесення їх до бази персональних даних з метою реалізації вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів рекламного характеру та маркетингових досліджень, без будь-яких часових обмежень, в тому числі з рекламними цілями — для надсилання інформації та повідомлень та інших потреб.

В розумінні Закону України «Про захист персональних даних», Виконавець є Володільцем бази персональних даних, який затверджує мету обробки персональних даних, строк обробки персональних даних та доручає обробку персональних даних розпорядникам бази персональних даних.

Мета обробки персональних даних – забезпечення участі Учасників в Активності та реалізація їх прав у зв’язку з проведенням Активності.

Учасник погоджується з тим, що надає згоду Володільцеві бази персональних даних самостійно встановлювати умови та порядок доступу третіх осіб до його персональних даних відповідно до зазначеної мети та за умови дотримання вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних.

Учасник погоджується з тим, що Володілець бази персональних даних, не зобов’язаний повідомляти Учасника про передачу його персональних даних третім особам.

Учасник своєю участю в Активності, підтверджує, що йому повідомлено про Володільця бази персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, його права, мету збору та осіб, яким передаються його персональні дані.

6.3. Для отримання Заохочення в рамках цієї Активності, Учасник Активності має надати інформацію (в т.ч. особисту інформацію), визначену даними Правилами. Фактом участі в цій Активності Учасник підтверджує вірність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано у цих Правилах.

6.4. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Виконавцем відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Виконавця є остаточним і не підлягає оскарженню.