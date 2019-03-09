Ціна OnePlus 7 розчарувала фанатів убивці флагманів

Незабаром відбудеться презентація нового флагмана OnePlus 7, який буде продаватися у Китаї, США, Європі та інших країнах світу. І "сімка" може не припасти до душі прихильникам бренду через свою ціну, яка вже не виглядає так привабливо у порівнянні з конкурентними рішеннями.

8 березня в одному з великих інтернет-магазинів Європи, який є партнером компанії OnePlus, з'явилася спеціальна сторінка, яка присвячена OnePlus 7. Тепер стали відомі не лише ключові характеристики пристрою, а й його рекомендована ціна.

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OnePlus 7 буде оснащений 6,5-дюймовим Optic AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+, а також 8-ядерним процесором Qualcomm Snapdragon 855 з тактовою частотою 2,84 ГГц, доповненим графікою Adreno 640. Крім того, пристрій отримає модем X50, але в ньому буде відсутня підтримка 5G-мереж.

На спинці корпусу смартфона на користувачів чекає потрійний модуль основної камери (48 Мп + 20 Мп + 5 Мп), а на фронтальній – одна камера на 16 Мп для селфі. При цьому гаджет отримав технологію розпізнавання обличчя face Unlock, що дозволяє використовувати сканер обличчя.

За автономність відповідає акумулятор на 4000 мАг. OnePlus 7 підтримує технологію Super Dash Charge, яка забезпечує потужність зарядки 44 Вт, що дозволяє зарядити батарею за трішки більше, ніж 30 хвилин до 100%.

Тепер трішки історії. Перший "убивця" флагманів коштував 299 доларів. Натомість, OnePlus 7 обійдеться у 569 доларів. Нагадаємо, що OnePlus 6T був оцінений у 549 доларів.

Однією з особливостей новинки стане висувний модуль фронтальної камери, що й могло вплинути на ціну пристрою. Смартфон буде доступний у версіях 8+128 або 12+256 ГБ.

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