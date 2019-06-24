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Ціна на біометричний паспорт зросте з липня: нова вартість документа

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Біометричний паспорт подорожчає - фото 1
Біометричний паспорт подорожчає / Shutterstock

Уже з 1 липня 2019 в Україні зросте вартість оформлення біометричного паспорта та внутрішньої ID-картки. Дізнайтеся, якою буде нова ціна документів!

Уряд затвердив зростання вартості оформлення паспорта громадянина України (ID-картки) та біометричного паспорта для виїзду за кордон ще в квітні, однак нововведення набуває чинності з 1 липня. Зміниться також ціна бланків згаданих документів.

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Нові ціни оформлення закордонного біометричного паспорта:

  • до 20 робочих днів – 682 гривень (352 грн за адмінпослуги та 330 грн за бланк); колишня вартість – 557,32 грн;
  • до 7 робочих днів та до 3 робочих днів у разі наявності підстав – 1034 гривень (704 грн за адмінпослуги та 330 грн за бланк); колишня вартість – 810,32 грн.

Нова вартість отримання ID-картки:

  • до 20 робочих днів – 345 гривень (126 грн за адмінпослуги та 219 грн за бланк); колишня вартість – 279 грн;
  • до 10 робочих днів – 471 гривня (252 грн за адмінпослуги та 219 грн за бланк); колишня вартість – 366 грн.

Відзначимо, що це перше подорожчання вартості цих документів, починаючи з 2016 року. За прогнозами експертів, таке підвищення поповнить місцеві бюджети в цьому році на близько 200 мільйонів гривень.

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Джерело: pasport.org.ua
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