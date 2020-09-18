Ці знімки яскраво демонструють, як змінився світ

Дрезден під час Другої світової війни і зараз / pinterest

Світ постійно змінюється, і особливо гостро відчути ці зміни можна, якщо подивитися на одні і ті ж місця з різницею хоча б в 10 років.

На цих знімках, до прикладу, показано, як виглядав марсохід Curiosity під час початку своєї роботи на Марсі 7 років тому, і як він виглядає зараз.

На фотографії справа відображений хлопець на тлі однієї з вулиць Токіо, а зліва на фото його дід в тому ж самому місці 73 роки тому.

Ці знімки дуже наочно демонструють, як змінилися технології і можливості оптики і знімальної техніки. На обох фотографіях зображений Плутон, але ліве фото зроблено в 1994 році, а праве в 2018.

Ці два фото службової собаки зроблені під час її непростого життя в армійських умовах і трохи пізніше, коли пса забрали жити в будинок.

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