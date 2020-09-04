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Ці знаки Зодіаку завжди будуть домінувати і в дружбі, і в коханні

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Домінування - фото 1
Домінування / nzherald

Знаки Зодіаку всі різні. Однак існує окрема категорія обраних – домінанти, які вважають, що світ крутиться навколо них. Хто ж вони?

Домінанти-Леви

Леви перші в усьому. І якщо товариські відносини ще можна витерпіти, то тим, хто вступив з Левами в любовний зв'язок, не позаздриш. Ви завжди будете на друге (або третіх) ролях. Леви егоїсти і принижують оточуючих, навіть не помічаючи цього. Якщо ви Тельці і Риби, то прийміть щирі співчуття.

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Домінанти-Скорпіони

Можна ходити за Скорпіоном хвостиком, але поки Скорпіон не потребує ваших послуг, він і не подумає звернути на вас увагу. А коли водному егоїстові щось знадобиться, готуйтеся змінити плани. У любові те ж саме: Скорпіон не поступиться навіть в дрібницях. Він спробує вас зламати, а якщо не вийде, знайде іншу жертву.

Ці знаки Зодіаку завжди будуть домінувати і в дружбі, і в коханні - фото 423779

Домінанти-Водолії

Водолії по суті одинаки, і їм ніхто не потрібен. Але якщо ви захотіли дружити з Водолієм, будьте готові прогинатися: ви ж не думали, що його величність Водолій піде на компроміс? Тим, хто зважився створити з повітряними представниками любовний союз, слід придбати ковпак блазня: веселити Водолія прийдеться, поки він не знайшов іншу іграшку.

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Джерело: timesofindia
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