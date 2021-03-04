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Ці знаки Зодіаку в березні отримають потужну підтримку Всесвіту
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Весняні зміни торкнуться багатьох, але деяким знакам Зодіаку зорі обіцяють виняткові переваги. У березні удача благоволить з особливою силою відразу шістьом знакам.
Стрільці, Терези, Риби
У четвер, 4 березня, Уран з'єднався з Венерою, а це хороший знак для Стрільців, Терезів і Риб – їм буде надана допомога Вищих сил. Представників цих знаків чекають позитивні життєві зміни. Буквально на рівному місці у них з'являться нові можливості для реалізації, а проблеми почнуть вирішуватися самі собою. Рибам усміхнеться удача в справах, пов'язаних з красою і іміджем, Терезам Всесвіт допоможе в їх роботі, а Стрільці вирішать свої фінансові труднощі. В середині березня представників цих знаків Зодіаку чекають хороші зміни в особистому житті.
Скорпіони, Близнюки, Діви
З 16 березня потужну підтримку зірок почнуть відчувати Скорпіони. Люди, народжені під цим знаком, відчують приплив енергії, у них відкриється "друге дихання" і тоді вони дадуть собі раду з будь-якою складною ситуацією. Не виключено, що допомога прийде звідти, звідки ви її зовсім не чекаєте. Під кінець місяця пощастить також Близнюкам і Дівам. З'єднання Меркурія з Ураном добре відіб'ється на їх роботі та особистому житті. Може статися щось таке, що переверне кардинально їх життя (в хорошому сенсі).
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