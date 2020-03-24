На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ці знаки Зодіаку стануть головними щасливчиками квітня
-
- 40
Трьом знакам Зодіаку доля у квітні цього року подарує фінансовий добробут. Можливо, це саме ви?
Близнюки. Близнюкам можна в принципі нічого не робити, щоб стати фінансово незалежними в квітні 2020 року. Зорі рекомендують придбати лотерейний білет, адже він обов'язково виявиться виграшним!
І ще: Яким знакам Зодіаку варто готуватись до чудових змін у квітні
Козероги. У квітні випаде шанс примножити свої фінанси, адже вже зовсім небагато часу залишилося до того моменту, як в їх життя увійдуть позитивні зміни. Всі фінансові операції на початку квітня пройдуть сприятливо і принесуть значний прибуток. У другій половині місяця зорі радять Козерогам вкласти свої заощадження в інвестиції або потенційно вигідні проєкти.
Водолії. Водолії більше не будуть відчувати нестачу грошей. Завдяки своїй ретельності представники цього знака Зодіаку отримають великий прибуток. Вищі сили не радять витрачати все відразу, частину грошей можна вкласти в інвестиції або в перспективні підприємства.
Читайте також: Ці знаки Зодіаку створені один для одного
-
18:44Як виглядає переповнене метро у Лондоні: фоторепортаж
-
18:30Як самоізоляція запобігає поширенню коронавірусу: наочний приклад у гіфці
-
18:19Гороскоп на 25 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:43Microsoft показала повністю оновлену Windows 10
-
17:19Оля Полякова з доньками показала найкраще заняття для карантину
-
Як змінилось моє життя після переходу на IQOS: досвід журналіста
-
16:45Ці знаки Зодіаку стануть головними щасливчиками квітня
-
16:30Не лише Друзі: ностальгійні серіали, які варто передивитись на карантині
-
16:27УЄФА офіційно відклав фінали Ліги Європи та Ліги націй
-
16:15Як змінилось моє життя після переходу на IQOS: досвід журналіста
-
15:50Пухнастий павербенк: спортивний хом'як зарядив смартфон
-
15:37Як юний воротар тренується в умовах карантину: зірки футболу оцінили
-
15:23Безсоромниця: гаряча Емілі Ратажковскі знялася без білизни
-
14:58Офісні працівники працюють під час карантину довше: дослідження
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:47Як зберегти психічне здоров'я під час карантину
-
14:37Олімпіада 2020 в Токіо перенесена: коли відбудуться літні Олімпійські ігри
-
14:24У США доставляють їжу додому напівголі стриптизерки: пікантні відео (18+)
-
14:10Фейки про коронавірус: розвінчуємо всі міфи про COVID-19, на які повелась мережа
-
13:47Названо фільм з найбільшою кількістю матів
-
13:21Італієць, який 30 років прожив на острові, розповів, як перенести самоізоляцію
-
13:00Доктор Віра 9, 10 серія: дивитись онлайн український серіал на 1+1
-
12:56Журналісти створили архів знімків про життя під час пандемії
-
12:32Як коти граються з доміно: курйозне відео
-
12:14Найкращі гаджети для контролю стану здоров'я, які мають бути у кожного
-
16:30Не лише Друзі: ностальгійні серіали, які варто передивитись на карантині
-
16:15Як змінилось моє життя після переходу на IQOS: досвід журналіста
-
14:10Фейки про коронавірус: розвінчуємо всі міфи про COVID-19, на які повелась мережа
-
12:14Найкращі гаджети для контролю стану здоров'я, які мають бути у кожного
-
10:30Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла: останні новини на сьогодні, 24 березня
-
09:47Простий спосіб зшити захисну маску власноруч: коротка відеоінструкція
-
07:14Експерти пояснили, що нівелює користь вегетаріанської дієти
- 23 березня
-
22:07У Львові та області запроваджують надзвичайну ситуацію: що це значить
-
18:22Чи справді ця група крові – найбільш вразлива до коронавірусу: фактчекінг
-
15:05Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 23 березня
-
12:41Як зробити антисептик своїми руками: інструкція доктора Комаровського
-
09:25Голос країни 10 сезон 10 випуск: як пройшли вокальні нокаути учасників
-
07:13Три причини почати ранок з йогурту
- 22 березня
-
21:21Не краща за інших: Надю Дорофєєву розкритикували за порушення карантину
-
18:30Дівчина тижня: екзотична модель без комплексів Ерзабель, яка спокушає голими фото (18+)
-
16:50ТОП-5 ідей домашніх образів: що одягати під час карантину чоловікам
-
14:14Україну засипало снігом: фото і відео аномалії
-
11:44Експерти дали прогноз щодо курсу долара в Україні
-
09:58Київ вводить обмеження щодо відвідування магазинів
- 21 березня
-
18:50Як користуватися автомобілем під час пандемії коронавірусу: корисні поради
-
17:30Експерти МОЗ пояснили, чи можна заразитися коронавірусом через тварин
-
15:5110 важливих запитань інфекціоністу про коронавірус
-
13:00Бетмен і кролик – 5 книг для дітей, які варто прочитати під час карантину
-
11:00Пісні українських зірок на вірші відомих письменників: добірка крутої музики і поезії
-
09:00Романтик чи постмодерніст? Дізнайся, який ти поет