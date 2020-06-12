Ці знаки Зодіаку розуміють один одного з півслова

Далеко не всі знаки Зодіаку можуть скласти ідеальний дружній тандем і пронести свій союз крізь роки. Ось деякі з них.

Водолії чудово ладнають з Овнами, а Леви зі Стрільцями

Дружба – така ж складна система взаємовідносин, як і любов. І далеко не всі знаки Зодіаку можуть скласти ідеальний дружній тандем і пронести свій союз крізь роки. Раку, наприклад, ніколи не подружитися з Овном, а Терезам – з Рибами.

І ще: Гороскоп на 12 червня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Овен і Терези

Овен і Терези – прекрасний дружній тандем. Попри те, що в особистих відносинах Овни прославилися як ревнивці і скандалісти, вони – хороші вірні друзі, які по-справжньому цінують дружбу. І ідеальну дружню пару їм складають врівноважені і трохи занудні, але активні і готові до всього нового Терези.

Телець і Діва

На відміну від інших, земним знакам Зодіаку не потрібні протилежності, щоб врівноважувати один одного. Практичний і консервативний Телець, наприклад, з півслова розуміє Діву, яка володіє такими ж характеристиками. Але на відміну від Тельця, Діва більш рухлива, тому цілюще впливає на Тельця ще і в тому сенсі, що підштовхує його до чогось нового.

Дружба

Це цікаво: Любовні проблеми різних знаків Зодіаку