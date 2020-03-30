Ці знаки Зодіаку не вчаться на своїх помилках

Дізнайтеся, під впливом яких знаків Зодіаку людина схильна "стрибати на старих граблях".

Овен

Овен, як правило, діє швидко і рішуче. Саме через це представники знака роблять деякі помилки. Нерозумним Овна не назвеш, проте міркувати він починає вже після того, як все зробив. Промахи типовий Овен переносить легко. Помилившись, він зрозуміє, де звернув не туди. Але змусити себе не повернути туди знову йому буває непросто.

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Лев

Повний гордості Лев не стане слухати інших, коли йому радять, що робити. Якщо, звичайно, це не дуже авторитетна для нього людина. Багато помилок Лев робить саме через гординю. Нехай і неправильне, але це моє рішення, подумає він. Представник знака може влипнути в ситуацію, коли його взяли на слабо, або коли в нападі царственості він наобіцяв зайвого, а тепер не може відмовитися від своїх слів.

Водолій

Для оточуючих людей Водолій може здаватися диваком. У Водолія так чи інакше є сильний дух новаторства. Йому не подобається йти по протоптаній колії, будувати життя за нав'язаним сценарієм. На зло іншим, але, перш за все, для себе представник цього знака слідує своїм шляхом. А при такому розкладі є велика ймовірність закермувати не туди.

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