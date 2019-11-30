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Ці таємничі і зловісні ліси розбурхують уяву

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Мальовничі ліси - фото 1
Мальовничі ліси / moya-planeta

Ці реально існуючі, таємничі ліси змусять ваше серце битися сильніше. Тільки подивіться на ці фото!

Шварцвальд, Німеччина. Чорний ліс – це гірський масив з високими темними соснами, який лякає не одне покоління місцевих жителів. Посеред Шварцвальда є озеро Муммельзе, відоме білими водяними ліліями і легендами, а також русалками. Духи, що живуть у лісі, не раз ставали дійовими особами німецьких казок.

Ці таємничі і зловісні ліси розбурхують уяву - фото 371251

Хойя, Румунія. Його часто називають бермудським трикутником Європи. Згідно з одною з найвідоміших легенд, в лісі пропав пастух разом зі стадом з 200 овець, якого так і не знайшли.

Ці таємничі і зловісні ліси розбурхують уяву - фото 371252

Кривий ліс, Польща. Кривий ліс досі є загадкою, яку не можуть розв'язати вчені. За легендою, J-образні вигини з'явилися через відьму, яка жила в лісі. Коли дроворуби попрямували в цю частину лісу, щоб зрубати дерева, сосни стали вигинатися, ухиляючись від ударів сокири і не пропускаючи сторонніх до житла чаклунки.

Ці таємничі і зловісні ліси розбурхують уяву - фото 371254

Пайн-Барренс, США. Ще одне похмуре місце, де туристи чують голоси, бачать примар і дивні вогні. Кажуть, що головним мешканцем лісу є диявол з Джерсі.

Ці таємничі і зловісні ліси розбурхують уяву - фото 371255

І ще: Найдовший у світі авіапереліт може більше не повторитись: причина

Джерело: moya-planeta
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