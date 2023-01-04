На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ці ранкові процедури можуть нашкодити шкірі
-
- 231
Більшість людей живуть з поганими ранковими звичками багато років. Медики обдумали проблему та назвали найшкідливіші ранкові звички.
Мало хто знає, але деякі жіночі ранкові процедури можуть завдавати більше шкоди, ніж користі, пише liza.
І ще: Що робити, щоб губи не тріскали взимку
Дуже гарячий душ
Душ після пробудження має бути контрастним. Це допоможе остаточно прокинутися і стане своєрідною зарядкою для судин. Чималу роль тут грає і гель для душу, а саме аромат, який він поширює довкола. Краще вибирати цитрусові композиції, ноти апельсина, лимона, мандарину, інжиру, свіжої зелені та м'яти.
Скраб зранку
Відлущувати з поверхні шкіри відмерлі частки потрібно, але не перед нанесенням макіяжу – що зазвичай відбувається вранці. Річ у тому, що під час скрабування відкриваються пори.
Забагато консилера
Щодо консилера, то він може замаскувати темні кола під очима, але наносити його потрібно за схемою "перевернутого трикутника" і добре розтушовувати.
Це цікаво: Louis Vuitton випустили набір шкарпеток майже за 55 тисяч гривень
- 04 січня
-
20:36ТОП 10 найпопулярніших моделей авто у 2022 році серед українців
-
19:31Професор з окопу – в Ужгороді встановили мініскульптурку на честь викладача
-
18:34Китайський гороскоп на 2023 рік Водяного Кота (Кролика) для всіх знаків зодіаку
-
17:385 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
16:31Щедрівки для дітей і дорослих на Старий Новий рік – тексти українських пісень з відео
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:37Погода 5 січня в Україні – синоптикиня розповіла, коли прийде мороз
-
14:40Київ визнали найкращим містом світу 2023 – рейтинг міст від Resonance
-
13:31У Держспецзв'язку пояснили, як працює конфіденційний режим у Gmail
-
12:37Клопотенко приготував 3 намазки з кисломолочного сиру: рецепти, коли немає світла
-
11:35Гурт KAZKA та Євген Хмара записали акустичну чуттєву версію пісні "Свята"
-
10:32У Київському зоопарку показують незвичайні породи кроликів як символ 2023 року
-
09:37Ці ранкові процедури можуть нашкодити шкірі
-
08:29Вистачить 10 хв: найкращі комплекси ранкової зарядки, що збадьорять на весь день
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 03 січня
-
20:454 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:33Вірші про зиму – красиві українські поезії для дітей і дорослих
-
18:29Я відчуваю тебе: Оксана Муха та Іван Леньо виконали саундтрек до фільму "Щедрик"
-
17:30Віншування на Коляду для дітей і дорослих – оригінальні вітання на Різдво
-
16:30Що робити, щоб губи не тріскали взимку
-
15:35Погода 4 січня в Україні – синоптикиня розповіла, скільки ще протримається тепло
-
14:31Starbucks показав, як змінювався дизайн їхнього новорічного стаканчика за останні 25 років
-
13:31Фахівці розповіли, як повернутися до тренувань після свят
-
12:29Посівалки на Старий Новий рік 2023 – найкращі засівалки для дітей
-
11:27Володимир Ярославський показав, як приготувати глінтвейн: рецепт зимового напою
- 04 січня
-
18:34Китайський гороскоп на 2023 рік Водяного Кота (Кролика) для всіх знаків зодіаку
-
14:40Київ визнали найкращим містом світу 2023 – рейтинг міст від Resonance
-
10:32У Київському зоопарку показують незвичайні породи кроликів як символ 2023 року
- 03 січня
-
18:29Я відчуваю тебе: Оксана Муха та Іван Леньо виконали саундтрек до фільму "Щедрик"
-
14:31Starbucks показав, як змінювався дизайн їхнього новорічного стаканчика за останні 25 років
-
10:33У Києві посеред зими розквітли сакури (ФОТО)
- 02 січня
-
18:32Вірші на Різдво 2023 для дітей – найкращі різдвяні віршики на Коляду
-
14:34Рейтинг ТОП 10 найкращих ялинок у світі від BBC, київська – на 5 місці
-
10:31За 5 хвилин: як прокидатися зранку із задоволенням
- 01 січня
-
18:36У Держспецзв'язку пояснили, як працює функція авіарежиму в телефоні
-
14:30Погода у січні 2023 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
10:36Музичний різдвяний фільм "Колядки на Кудрявці" – слухайте автентичні колядки від зірок
- 31 грудня
-
18:32Напередодні Нового року Оля Полякова презентувала музичний хіт "Чарівні Очі"
-
14:25Картинки з Новим роком 2023 – найкращі новорічні листівки і відкритки
-
08:52Погода на Новий Рік 2023: прогноз синоптиків на 31 грудня та 1 січня
- 30 грудня
-
14:34Електромобілі протестували в реальних умовах: ТОП 10 машин з найбільшим запасом ходу
-
10:50"Я просто не впізнала своє місто": вчителька розповіла, який вигляд має зараз Миколаїв
- 29 грудня
-
18:53Любовний гороскоп на 2023 рік для всіх знаків Зодіаку – що принесе Водяний Кіт (Кролик)
-
14:43"Я такого ще ніколи не зустрічала": Любов зі Слов'янська про життя на Буковині
-
09:50Як психіка реагує на тривалу відсутність світла: пояснення психологів
- 28 грудня
-
18:49Фінансовий гороскоп на 2023 рік Водяного Кота (Кролика) для всіх знаків Зодіаку
-
14:28Що не можна робити у середу: давні забобони, у які досі вірять
-
10:45Після всіх труднощів: ці знаки Зодіаку отримають особливі сюрпризи у 2023
- 27 грудня
-
17:50Січеславці передали "святкові вітання" окупантам – вогняне відео
-
12:52Аварійних відключень вже не буде: в Укренерго попередили про новий фейк