Ці ранкові процедури можуть нашкодити шкірі

Більшість людей живуть з поганими ранковими звичками багато років. Медики обдумали проблему та назвали найшкідливіші ранкові звички.

Мало хто знає, але деякі жіночі ранкові процедури можуть завдавати більше шкоди, ніж користі, пише liza.

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Дуже гарячий душ

Душ після пробудження має бути контрастним. Це допоможе остаточно прокинутися і стане своєрідною зарядкою для судин. Чималу роль тут грає і гель для душу, а саме аромат, який він поширює довкола. Краще вибирати цитрусові композиції, ноти апельсина, лимона, мандарину, інжиру, свіжої зелені та м'яти.

Скраб зранку

Відлущувати з поверхні шкіри відмерлі частки потрібно, але не перед нанесенням макіяжу – що зазвичай відбувається вранці. Річ у тому, що під час скрабування відкриваються пори.

Забагато консилера

Щодо консилера, то він може замаскувати темні кола під очима, але наносити його потрібно за схемою "перевернутого трикутника" і добре розтушовувати.

Ці ранкові процедури можуть нашкодити шкірі

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