Ці популярні кімнатні рослини не варто ставити у спальні

Кімнатні квіти оживляють та прикрашають інтер'єр, але не всі вони корисні – є відверті шкідники. Розповідаємо, які рослини не можна тримати у спальні.

Під час розведення рослин мало хто цікавиться питанням, які квіти не можна тримати вдома. Разом з тим існують як наукові докази шкідливості деяких квітів, так і народні прикмети та фен-шуй, до яких багато квітників теж ставляться серйозно, пише wday.

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Популярна кімнатна ліана, що виростає до значних розмірів, також не має бути у вашій спальні. Ця зелена красуня відрізняється великим візерунковим листям. На перший погляд, вони гладкі, але насправді поверхня листа посипана дрібними голочками, здатними викликати алергію.

У спальні не можна розміщувати олеандр, алоказію, азалію та герань. Їхні цвітіння стають сильними алергенами. По суті всі рослини з отруйним соком можуть бути алергенами для людей з індивідуальною нестерпністю.

Кактуси – ще одна несприятлива рослина для спальні, особливо якщо ви дослухаєтеся д рекомендацій філософії фен-шуй. Колючки кактусів передають шкідливу енергію Ша, тому здатні привнести до хати сварки та розбрат.

Ці популярні кімнатні рослини не варто ставити у спальні

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