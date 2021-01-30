Ці популярні автомобілі найбільш схильні до появи іржі

Автомобільні експерти склали рейтинг автомобілів, кузови яких найбільше схильні до іржі. Зверніть увагу, під час придбання транспортного засобу.

Renault Sandero і Logan

Якість захисту кузова у деяких "французів" дещо краща, ніж у Патріота від УАЗ. Але для початку проблем теж достатньо 2-4 зим. Особливо уважно господарям цих машин треба стежити за станом швів.

Skoda Yeti

Місце збірки цього кросовера ніяк не впливає на якість його кузова. Залишена без належної уваги з боку господаря Skoda Yeti швидко стає жертвою бруду, вологості і дорожніх реагентів. Перші проблеми з корозією з'являються вже на 4 рік.

Mazda 6

При належному догляді кузов японського автомобіля може прослужити набагато довше терміну, відведеному йому оцінниками. Однак, перші проблеми з порогами, крилами і швами можуть початися вже на 3 рік експлуатації.

Читайте також: Як правильно зупинитися на вимогу поліцейських, щоб не отримати штраф