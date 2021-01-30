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Ці популярні автомобілі найбільш схильні до появи іржі

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Skoda Yeti - фото 1
Skoda Yeti

Автомобільні експерти склали рейтинг автомобілів, кузови яких найбільше схильні до іржі. Зверніть увагу, під час придбання транспортного засобу.

Renault Sandero і Logan
Якість захисту кузова у деяких "французів" дещо краща, ніж у Патріота від УАЗ. Але для початку проблем теж достатньо 2-4 зим. Особливо уважно господарям цих машин треба стежити за станом швів.

Ці популярні автомобілі найбільш схильні до появи іржі - фото 445577
Ці популярні автомобілі найбільш схильні до появи іржі - фото 445578

Skoda Yeti
Місце збірки цього кросовера ніяк не впливає на якість його кузова. Залишена без належної уваги з боку господаря Skoda Yeti швидко стає жертвою бруду, вологості і дорожніх реагентів. Перші проблеми з корозією з'являються вже на 4 рік.

Ці популярні автомобілі найбільш схильні до появи іржі - фото 445575

Mazda 6
При належному догляді кузов японського автомобіля може прослужити набагато довше терміну, відведеному йому оцінниками. Однак, перші проблеми з порогами, крилами і швами можуть початися вже на 3 рік експлуатації.

Ці популярні автомобілі найбільш схильні до появи іржі - фото 445576

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Джерело: 1gai
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