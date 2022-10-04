Ці автомобілі найчастіше можна побачити у фільмах жахів

Ford F-150 – перший у рейтингу авто з фільмів жахів

Найпопулярнішим транспортним засобом серед героїв фільмів жахів є пікап Ford F-150. Це з'ясував британський автодилер Bristol Street Motors, який вивчив понад 700 машин, які з'явилися у 50 найкращих фільмів жахів за версією журналу Empire.

Крім F-150, у рейтингу, складеному напередодні Гелловіну, можна побачити й інші "Форди". У цілому вони домінують, помітно випереджаючи машини інших марок по частоті появ на екрані.

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У Bristol Street Motors підрахували, що автомобілі Ford F-Series з'являлися у 13 з 50 фільмів списку Empire. Серед них "Максимальне прискорення" 1986 року, знятий Стівеном Кінгом за власним романом і двічі номінований на "Золоту Малину", а також інші низькобюджетні картини.

Крім F-Series у десятку автомобілів, які регулярно знімаються у фільмах жахів, потрапили Ford Crown Victoria, Cadillac Fleetwood, Chevrolet C / K, Ford Custom, Ford LTD Country Squire, Volkswagen Beetle, Ford Escort, Ford Mustang і Ford Transit.

У цілому машини Ford були помічені у 50 фільмах цілих 113 разів, що робить його абсолютним лідером рейтингу. Слідом розташувався інший американський бренд – Chevrolet, на рахунку якого 64 сцени. Замикає трійку лідерів Volkswagen, а за ним слідують Dodge, Fiat, Pontiac, Toyota, Volvo, Mercedes-Benz і Honda. Автомобілі останньої укладачі рейтингу бачили на екрані 14 разів.

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