Чотири поширені помилки у догляді за волоссям восени

Ці осінні б'юті-промахи можуть негативно позначитися на здоров'ї волосся. Які ж помилки в догляді за волоссям ми робимо практично кожен день?

Часте миття голови в будь-яку пору року погано позначається на стані волосся. У холодну пору ми постійно носимо головні убори, обмежуючи потік кисню до шкіри голови. Таким чином, волосся стає жирним швидше. Спеціалісти радять обмежити використання шампуню до 3 разів на тиждень, пише beautyhack.

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Ніколи не сушіть дуже мокре волосся. Промокніть його рушником і дайте трохи підсохнути природним шляхом (мінімум 5 хвилин). Саме промокніть, а не витирайте: вологе волосся легко пошкодити при механічному впливі. У процесі сушіння важливо вибрати правильний температурний режим і напрямок повітря.

Догляд за волоссям

Ви не робите масаж голови? 10-хвилинний масаж голови (ручний, ароматичний, класичний) ефективний спосіб зміцнення. Щоб волосся не випадало, слід покращувати роботу кровоносних судин масажем. Використовуйте щітку з натуральною щетиною або спеціальний точковий масаж.

Осіння депресія. Ми часто переживаємо стрес через різку зміну сезонів. Те ж стосується і волосся. Саме у вересні волосся схильне до випадання. Для початку нагадаємо, що втрата 50-100 волосинок на день – це норма, а не привід для паніки. По-друге, осіннє випадання волосся – це природне явище.

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