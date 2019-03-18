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Чому залишати брудний посуд на ніч – погана прикмета

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Не рекомендують залишати посуд з їжею в раковині на ніч - фото 1
Не рекомендують залишати посуд з їжею в раковині на ніч / Today Show

Виявляється, залишати брудний посуд на ніч – не просто погана звичка і ознака неохайності. Такий посуд, на думку езотериків, є ще й поганим знаком, який несе в собі негативну енергію.

Залишати брудні тарілки, прилади, чашки на ніч – означає чекати на ранок біди і поганих звісток. І не тільки.

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У слов'янському фольклорі посуд асоціюється з сімейним вогнищем, чистотою і затишком. Вважалося поганим тоном залишати на ніч тарілки із залишками їжі, бо це могло привести до появи гризунів, які, в свою чергу, принесли б в будинок інфекційні захворювання.

З точки зору антисанітарії, не рекомендують залишати посуд з їжею в раковині на ніч, бо залишки їжі починають бродити і гнити і утворюють безліч мікробів. Брудний посуд є знаком негативних сутностей, тому не радять відкладати миття посуду на ранок. Залишені прилади можуть обіцяти сварки і конфлікти між домочадцями, горе або важке захворювання.

Каструлі – ще один символ будинку і достатку, тому залишати їх брудними на ніч не варто. Брудний цей кухонний предмет обіцяє збитки і погану енергетику в приміщенні.

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