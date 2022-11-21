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Чому не варто викидати використані чайні пакетики: 5 лайфхаків

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Використовуйте чайні пакетики повторно - фото 1
Використовуйте чайні пакетики повторно

Виявляється, використані чайні пакетики годяться не лише для того, щоб заварити їх ще раз. Кажуть, ними можна спокушати жінок, перетворювати нафту на газ і дресирувати пінгвінів. Може бути. Але ми використовуємо пакетики чаю для того, щоб…

Як розповідає Maxim, є щонайменше 5 крутих і перевірених способів використовувати чайні пакетики повторно. Візьміть їх на озброєння!

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1. Прибрати запах з черевиків, мікрохвильової печі та холодильника

Саше попередньо потрібно не лише заварити, а й висушити. Результат вартий турбот: за ніч чай вбере у себе якщо не весь неприємний запах, то принаймні більшу його частину.

Чому не варто викидати використані чайні пакетики: 5 лайфхаків - фото 485075

2. Зняти почервоніння з очей

Приклади замочені холодні пакетики на очі та полеж у такому положенні кілька хвилин. Процедура зніме почервоніння, а якщо його не було – зменшить мішки під очима краще за будь-який спа.

3. Приготувати маринад для м'яса

Залий саше окропом, остуди та помісти в чифір м'ясо, залишивши в прохолодному приміщенні на 4 – 5 годин. Чайний маринад зробить м'ясо м'якшим та смачнішим. Для його приготування використовуй літр води та 5 – 7 нових або 10 – 15 використаних пакетиків на кілограм м'яса.

Чому не варто викидати використані чайні пакетики: 5 лайфхаків - фото 485076

4. Очистити дзеркало

Ще теплим пакетиком пройдися дзеркалом – від жирних відбитків пальців не залишиться і сліду! Єдиний мінус технології у тому, що залишки чаю потрібно змивати водою, а її, щоб не залишилося розводів, витирати сухою тканиною.

5. Удобрити кактус

Утім, не тільки кактус, а й будь-яку іншу рослину. Поклади на дно або в центр горщика шар використаних пакетиків. Для рослини він буде корисний утричі: по-перше, стане чудовим дренажем; по-друге, вбиратиме воду та зберігатиме вологий ґрунт якомога довше; по-третє, зіграє роль природного добрива.

Чому не варто викидати використані чайні пакетики: 5 лайфхаків - фото 485077

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