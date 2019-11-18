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Чому не варто користуватися USB-зарядками у громадських місцях
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Смартфони під час подорожей мають особливу властивість розряджатися зі швидкістю світла. Воно й не дивно, адже треба і кілька сотень фото зробити, і сторіс викласти, і знайти свій готель. Втім, фахівці не рекомендують користуватися USB-зарядками у громадських місцях не варто, і ось чому!
Окружний прокурор Лос-Анджелеса попередив мандрівників про загрозу, яку несуть зарядні пристрої, розташовані в загальнодоступних місцях. За його словами, зловмисники часто використовують їх для злому мобільних пристроїв.
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Хакери часто використовують публічні зарядні пристрої для отримання доступу до смартфонів випадкових користувачів. Подібні концепції вже демонструвалися на конференції з безпеки Black Hat ще у далекому 2013 році. Підроблені зарядні станції можуть служити для зараження та злому пристроїв, що під'єднуються.
У 2016 році дослідник Семі Камкар продемонстрував пристрій KeySweeper, побудований на базі Arduino. Зовні він нагадував настінний зарядний пристрій для смартфонів. При під'єднанні гаджет дійсно заряджав телефон, але водночас передавав дані по бездротовому протоколу, використовуючи смартфон жертви як засіб прослушки. Більш того, пристрій міг розпізнавати натискання клавіш на під'єднуваних до смартфона бездротових клавіатурах, що дозволяло дізнатися будь-які призначені для користувача паролі й особисті дані.
Пізніше на конференції DefCon анонсували спеціальний зарядний кабель O.MG, який можна використовувати для злому iOS-гаджетів. Зрозуміло, його функціональну частину хакери легко можуть вбудувати і в публічну USB-розетку.
Прокурор Лос-Анджелеса і фахівці з безпеки рекомендують уникати використання USB-портів у публічних місцях. Замість них значно безпечніше носити власні зарядні пристрої та під'єднувати смартфони до звичайних розеток.
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