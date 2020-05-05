Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин День матері

Чому не можна сидіти за комп'ютером перед сном

  • 32
Робота перед сном - фото 1
Робота перед сном / adage

Необмежене використання комп'ютерів і планшетів у вечірній час викликає порушення сну.

Результати дослідження опубліковані в журналі Physiological Reports.

І ще: Психологи пояснили, чому відеодзвінки стомлюють людей

Вчені провели експеримент, в ході якого піддослідним пропонувалося провести по п'ять вечорів перед комп'ютером і стільки ж за читанням книг, газет та інших друкованих матеріалів. У дослідженні брали участь як чоловіки, так і жінки у віці від 22 до 28 років.

Згідно з отриманими результатами, використання світловипромінюючих гаджетів, таких як комп'ютер, телефон або планшет, негативно позначається на швидкості засинання. Так, учасники експерименту відзначили, що після взаємодії з електронікою вони засипали на пів години пізніше, ніж зазвичай. Крім того, випробовувані скаржилися на сонливість і втрату концентрації вранці і занадто бадьорий стан ввечері.

Вчені також з'ясували, що використання гаджетів пригнічує вироблення мелатоніну – гормону, що відповідає за періоди сну і неспання.

Читайте також: Вибери сонце на картинці та дізнайся свою позитивну рису: простий тест

Джерело: adage
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-7 нових комедій, які зроблять вечір хорошим
  • 28 квітня, 18:33
  • 2299
Дівчина тижня: розкута модель Мікі Хамано, яка не звикла приховувати спокусливе тіло (18+)
  • 26 квітня, 18:50
  • 1700
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2266976
Загрузка...
Новини