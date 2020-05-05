Чому не можна сидіти за комп'ютером перед сном

Необмежене використання комп'ютерів і планшетів у вечірній час викликає порушення сну.

Результати дослідження опубліковані в журналі Physiological Reports.

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Вчені провели експеримент, в ході якого піддослідним пропонувалося провести по п'ять вечорів перед комп'ютером і стільки ж за читанням книг, газет та інших друкованих матеріалів. У дослідженні брали участь як чоловіки, так і жінки у віці від 22 до 28 років.

Згідно з отриманими результатами, використання світловипромінюючих гаджетів, таких як комп'ютер, телефон або планшет, негативно позначається на швидкості засинання. Так, учасники експерименту відзначили, що після взаємодії з електронікою вони засипали на пів години пізніше, ніж зазвичай. Крім того, випробовувані скаржилися на сонливість і втрату концентрації вранці і занадто бадьорий стан ввечері.

Вчені також з'ясували, що використання гаджетів пригнічує вироблення мелатоніну – гормону, що відповідає за періоди сну і неспання.

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