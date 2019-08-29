На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Чому краще не приймати гарячий душ
-
- 14
Гарячий душ або ванна після довгого робочого дня – ідеальний і швидкий спосіб зняти напругу. Однак лікарі зазначають, що гаряча вода може принести організму і певну шкоду.
Розчинення натурального жиру. Наша шкіра виділяє певну кількість натуральних жирів. Вони є бар'єром від бактерій і вірусів. Гаряча вода розчиняє цей природний захист тіла. При цьому частий гарячий душ здатний спровокувати порушення в синтезі шкірного сала.
Шкірні захворювання. Як би парадоксально це не звучало, але часте миття може призвести до висушування шкіри і появи екземи. Ризик виникнення дерматологічних проблем збільшується взимку.
Запальні процеси. Надлишкове нагрівання здатне спровокувати появу запальних процесів. Шкіра тіла починає лущитися, при цьому людина відчуває дуже сильний свербіж. Іноді ці процеси супроводжуються почервонінням.
Поява пухлин. Пухлина шкіри виникає через те, що клітини починають активно виділяти гістамін. Такий процес найчастіше проявляється при укусах комах. Сучасні дослідження встановили, що дуже часто гістамін починає виділятися на тлі від надмірного термічного впливу.
Читайте також: Скоро осінь: продукти для покращення імунітету
- 29 серпня
-
23:37Руслан Рябошапка – новий Генпрокурор України: що про нього відомо
-
22:52Samsung запатентувала Galaxy Fold 2
-
22:23Як видалити зубний наліт у домашніх умовах: поради експертів
-
21:55Чому потрібно звернути увагу на висоту ліжка під час покупки
-
21:42Чому краще не приймати гарячий душ
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
21:20Обрана нова міністерка охорони здоров'я: хто замінить Супрун
-
21:14Як популярність у школі впливає на подальше життя: цікаве дослідження
-
21:0130 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:52Як вирощують найдорожчу в світі спецію
-
20:42Porsche представила електричний болід для дебютного сезону у Формулі-Е
-
20:2253-річна Холлі Беррі спокусила шанувальників апетитними формами
-
20:15Новий Кабінет міністрів України: відомий склад уряду Гончарука
-
19:51Відверті знімки Мерилін Монро, яких ніхто ніколи не бачив
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:42Уляна Супрун написала заяву на звільнення і дала поради новому уряду
-
19:26Apple більше не підслуховуватиме вас за допомогою Siri
-
19:10Жеребкування Ліги Чемпіонів: з ким зіграє Шахтар у груповому етапі ЛЧ
-
18:52Ось хто познайомив Меган Маркл і принца Гаррі
-
18:45Як перестати брехати: 5 простих кроків
-
18:34Путч Порошенка і загадкова Лєночка: реакція мережі на СМСки нових нардепів
-
18:20Сплячий на колінах Богдан: найкращі меми з соцмереж
-
18:13Олександр Скічко склав присягу: якими є перші кроки новообраного нардепа
-
18:01Гороскоп на 30 серпня 2019: Терези та Діви відірвуться на повну
-
17:56Гравці Шахтаря спрогнозували результати жеребкування ЛЧ
- 29 серпня
-
21:55Чому потрібно звернути увагу на висоту ліжка під час покупки
-
20:15Новий Кабінет міністрів України: відомий склад уряду Гончарука
-
17:43Олексій Гончарук – прем'єр-міністр України: біографія нового глави Кабміну
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася білява амазонка Ребека Ромейн (18+)
-
15:32Дмитро Разумков – новий голова Верховної Ради України: біографія обраного спікера
-
14:00ТЕСТ: Вгадай, яке це море!
-
13:00Верховна Рада онлайн: трансляція першого засідання парламенту 9 скликання
-
12:02Шоумени і спортсмени у Верховній Раді: фото новоспечених зіркових нардепів
-
11:00ТЕСТ: Що ви знаєте про Майкла Джексона?
-
09:50Гаряча українська модель Ася Мікович показала провокативні кадри і вимагає ремонту мостів
-
07:14Погода в Україні 29 серпня: у яких областях відчутно похолоднішає
- 28 серпня
-
21:50Зранку чи ввечері: чим особливий секс у різну пору доби
-
18:40Танці з зірками 2019: Влад Яма назвав трьох претендентів на "кубок Комарова"
-
17:24Чому надзвичайно корисно обійматися щодня
-
13:15ТОП-5 гаджетів, які мають бути у кожного школяра
-
10:24Найкраща музика серпня: плейлист нових хітів для гарного настрою
-
07:13Погода в Україні 28 серпня: у цих областях можливі дощі
- 27 серпня
-
21:455 ознак, які свідчать про вашу сексуальну сумісність
-
18:53Time назвав найкращі місця світу для мандрівників
-
16:21Фото акторів з фільму Бетховен тоді і зараз
-
14:10ТЕСТ: Вгадай фільм за дивним пошуковим запитом користувачів
-
12:15Чоловіча мода 90-х: український блогер розповів, як стильно носити ретроодяг
-
07:19Погода в Україні 27 серпня: спека у розпалі
- 26 серпня
-
21:55Як роздягнути дівчину так, щоб ваша ніч стала для неї незабутньою
-
19:255 порад, які допоможуть лідерам прийняти правильне рішення