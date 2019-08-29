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Верховна Рада 1 вересня

Чому краще не приймати гарячий душ

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Мінуси гарячого душу - фото 1
Мінуси гарячого душу / gottstat

Гарячий душ або ванна після довгого робочого дня – ідеальний і швидкий спосіб зняти напругу. Однак лікарі зазначають, що гаряча вода може принести організму і певну шкоду.

Розчинення натурального жиру. Наша шкіра виділяє певну кількість натуральних жирів. Вони є бар'єром від бактерій і вірусів. Гаряча вода розчиняє цей природний захист тіла. При цьому частий гарячий душ здатний спровокувати порушення в синтезі шкірного сала.

Шкірні захворювання. Як би парадоксально це не звучало, але часте миття може призвести до висушування шкіри і появи екземи. Ризик виникнення дерматологічних проблем збільшується взимку.

Запальні процеси. Надлишкове нагрівання здатне спровокувати появу запальних процесів. Шкіра тіла починає лущитися, при цьому людина відчуває дуже сильний свербіж. Іноді ці процеси супроводжуються почервонінням.

Чому краще не приймати гарячий душ - фото 351055

Поява пухлин. Пухлина шкіри виникає через те, що клітини починають активно виділяти гістамін. Такий процес найчастіше проявляється при укусах комах. Сучасні дослідження встановили, що дуже часто гістамін починає виділятися на тлі від надмірного термічного впливу.

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Джерело: healthline
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