Чому краще фотографувати свою валізу перед мандрівкою літаком

Чому краще фотографувати свою валізу / unsplash

Досвідчений мандрівник Сарвахгян Сантаунам порекомендував усім фотографувати свій багаж перед тим, як віддати його працівникам аеропорту. Розповідаємо далі, у чому полягає лайфхак.

Як пише The Sun, це допоможе швидше знайти речі, якщо вони загубляться при перельоті. Автор також зазначає, що валіза не обов'язково має зникнути, проте на випадок, якщо це станеться, ви зможете допомогти авіакомпанії.

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Сарвахгян радить фотографувати свій багаж із 4 сторін заздалегідь, адже іноді деталі забуваються. При втраті особистих речей працівники аеропорту просять описати їхній зовнішній вигляд.

У випадку, якщо мандрівник загубив, наприклад, чорну валізу, то коло пошуку стає дуже великим. Маючи фотографію втраченої сумки, він звужується, а пошуки прискорюються. Чоловік стверджує, що туристи часто можуть не назвати важливі деталі і це значно скорочує шанси відшукати багаж.

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