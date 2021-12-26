Чоловік оригінально помстився сусідові, який зайняв його місце для паркування

Автомобілісти, мабуть, погодяться, що дуже дратує, коли ваше звичне місце парковки біля будинку займає хтось інший. Така ж ситуація трапилася й з одним американцем. Як він відімстив сусідові, читайте далі на Радіо MAXIMUM.

Користувач мережі Reddit розповів на ресурсі про свою помсту сусідові, який зайняв його паркувальне місце. Чоловік вилив на автомобіль сусіда близько 50 літрів води, яка застигла на морозі та покрила машину кригою. Але тут важлива ще й передісторія.

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Все відбувалося холодного зимового дня: на вулиці випало 20 сантиметрів снігу, а оповідач якраз збирався вирушити з дружиною в магазин за продуктами. Чоловік розчищав свою машину і паркувальне місце від кучугур майже годину, потім стільки ж часу він провів у магазині, але повернувшись, виявив, що його місце зайняв сусід. Автор історії уточнив, що у дворі місця для паркування не закріплюються за окремим власником, але взимку діє негласне правило: "Якщо ти очистив від снігу місце для паркування, воно — твоє".

Вчинок сусіда розлютив оповідача — його не було лише годину, але хтось уже зайняв його очищене місце. Чоловік повернувся додому, набрав близько п'яти літрів води та вилив її на сусідську машину. Він повторив це близько 10 разів, поки вода не почала застигати на автомобілі крижаною кіркою. Наступного ранку автор спостерігав із вікна, як сусід марно намагається очистити свою машину.

Багато користувачів Reddit похвалили чоловіка та підтримали його обурення. Проте знайшлися й ті, хто став на бік сусіда.

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