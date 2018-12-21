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Чим звичайні макарони корисні для серця

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Фахівці назвала причину полюбити макарони - фото 1
Фахівці назвала причину полюбити макарони / The Challenger

Макарони роблять серце більш здоровим, вважають вчені.

Автори дослідження, наукові співробітники Університету Пізи, годували лабораторних мишей макаронами з цільнозернового борошна перед тим, як викликати зупинку серця.

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Паралельно з ними тримали мишей з контрольної групи, в харчуванні яких теж були макарони, - але тільки з пшеничного борошна вищого гатунку. За підсумками експерименту, гризуни, які їли макаронні вироби з ячменю, вижили після серцевого удару в більшій кількості і при цьому отримали менше пошкоджень міокарда. Вчені висловилися про те, що виживаність цих тварин була обумовлена ​​більш активним утворенням "природних обхідних шляхів" у вигляді судинних відгалужень. Такі "відростки" судин забезпечують приплив або відтік крові в кровоносному стовбурі при тромбозах.

"Вперше ми отримали дані про те, що така діяльність кровоносної системи підтримується їжею, в цьому випадку – пастою з бета-глюканом ячменю", – прокоментували свою знахідку автори.

Чим звичайні макарони корисні для серця - фото 296806
Чим звичайні макарони корисні для серця

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Джерело: 8tv
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