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Чим зайнятися самому у вільний час
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Що можна робити самому вдома? Спробуємо запропонувати варіанти занять для нудьгарів!
Читання книги. Розслабтеся на дивані з приємною або навчальною книжкою. Читання і корисне, і цікаве заняття. Згадайте зараз, що ви давно хотіли прочитати, та все не знаходили час.
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Ревізія гардеробу. Цікава ідея для людей, у яких багато одягу... настільки багато, що вони починають в ньому плутатися: створіть фотокаталог свого гардероба. У будь-якому випадку буде дуже корисно заглянути У свою шафу або комод. Якщо порядком там і не пахне, візьміть і просто викиньте все на підлогу, а потім складіть речі знову.
Займіться собою. Якщо є вільний час, це ідеальний привід, нарешті, зайнятися доглядом за собою! Читайте про найприємніші і доступні кожному процедури по догляду за своїм тілом. Робіть маски для рук і нігтів, і якщо ви скажете, що ніякої косметики у вас немає в наявності, то це навіть добре. Люди, які намагаються жити правильно і здорово, кажуть: намазувати на обличчя потрібно лише те, що ти можеш покласти собі в рот. Тобто все їстівне.
Приготування їжі. А взагалі можна зайнятися й кулінарією, пиріжків напекти. Коли готуєте, думайте завжди про хороше, їжа заряджається вашим настроєм і віддає вам сторицею при поїданні. Спробуйте що-небудь з іноземної кухні або навпаки освойте українську традиційну.
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